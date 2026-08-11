مجوز ۵ رشته تحصیلی جدید در دانشگاه ایلام صادر شد

همایون مرادنژادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دریافت مجوز راه‌اندازی ۵ رشته تحصیلی جدید در این دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجوز سه رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دو رشته در مقطع کارشناسی برای دانشگاه ایلام صادر شده است و این اقدام، گامی مؤثر در جهت ارتقای ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و پاسخگویی به نیازهای علمی و مهارتی استان و کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در مقطع کارشناسی ارشد، رشته‌های مهندسی برق-سیستم‌های انرژی الکتریکی، مهندسی عمران-محیط زیست و مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی به جمع رشته‌های تحصیلی دانشگاه اضافه شده‌اند، افزود: این رشته‌ها با هدف تأمین نیروی متخصص در حوزه‌های فنی و مهندسی و پاسخگویی به نیازهای صنایع و پروژه‌های عمرانی استان و کشور طراحی شده‌اند و دانش‌آموختگان این رشته‌ها می‌توانند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های استان ایفا کنند.

رئیس دانشگاه ایلام با اشاره به اینکه در مقطع کارشناسی نیز رشته‌های میکروبیولوژی و زبان و ادبیات فارسی (ویژه دانشجویان بین‌الملل) راه‌اندازی می‌شود، تصریح کرد: رشته میکروبیولوژی با هدف تقویت حوزه‌های علوم پایه و پژوهش‌های زیستی و رشته زبان و ادبیات فارسی ویژه دانشجویان بین‌الملل با هدف جذب دانشجویان غیرایرانی و توسعه دیپلماسی علمی و فرهنگی دانشگاه طراحی شده است و این اقدام، گامی در جهت بین‌المللی‌سازی دانشگاه ایلام محسوب می‌شود.

مرادنژادی با تأکید بر اینکه هدف از توسعه این رشته‌ها، ارتقای کیفیت آموزشی، افزایش توان پژوهشی و تقویت پیوند دانشگاه با نیازهای بازار کار استان و کشور است، خاطرنشان کرد: با اضافه شدن این رشته‌ها، دانشگاه ایلام گام‌های مؤثری در جهت تنوع‌بخشی به دوره‌های تحصیلی و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه برداشته است و امیدواریم با جذب دانشجویان مستعد و بهره‌گیری از اساتید مجرب، شاهد تربیت نیروهای متخصص و کارآمد در این رشته‌ها باشیم.

وی در پایان با قدردانی از همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صدور این مجوزها، خاطرنشان کرد: دانشگاه ایلام با برنامه‌ریزی دقیق و تأمین زیرساخت‌های لازم، آمادگی کامل برای راه‌اندازی این رشته‌ها را دارد و امیدواریم با استقبال دانشجویان از این رشته‌ها، شاهد افزایش کیفیت آموزشی و پژوهشی و همچنین رشد علمی استان باشیم و این اقدام، گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف توسعه‌ای دانشگاه و استان ایلام خواهد بود.