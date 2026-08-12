برداشت ۵۷۵ تن گردو و بادام در ملکشاهی

علی فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه باغات در اراضی مستعد این شهرستان اظهار داشت: با رشد چشمگیر باغداری در این منطقه، سطح باغات شهرستان به ۷۴۰ هکتار رسیده است و این توسعه، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت کشاورزان شده است.

وی با بیان اینکه برداشت گردو در شهرستان در مراحل پایانی قرار دارد، افزود: بیش از ۵۰۰ تن گردو به ارزش بیش از ۵ میلیارد ریال از سطح ۳۱۳ هکتار باغات گردوی شهرستان ملکشاهی برداشت شده است و این محصول با کیفیت بالا، روانه بازارهای مصرف داخلی و خارجی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ملکشاهی با اشاره به تولید بادام در این شهرستان، تصریح کرد: ۵۶ هکتار از باغات بادام بارور هستند و بالغ بر ۷۵ تن محصول بادام در شهرستان تولید شده است و با توجه به کیفیت مطلوب محصولات باغی این شهرستان، بازار فروش مناسبی برای آنها وجود دارد.

وی با تأکید بر نقش باغداری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه، خاطرنشان کرد: توسعه باغات گردو در شهرستان ملکشاهی باعث اشتغال‌زایی برای ۲ هزار نفر شده است و به طور کلی از ۲۲ هزار نفر جمعیت شهرستان، بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ نفر به شغل کشاورزی و باغداری اشتغال دارند و این بخش، نقش کلیدی در اقتصاد و معیشت مردم منطقه ایفا می‌کند و امیدواریم با حمایت بیشتر، شاهد توسعه روزافزون این بخش باشیم.