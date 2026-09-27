به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی شامگاه شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان دهاقان اظهار کرد: هفته دفاع مقدس که یادآور نام و یاد شهیدان گلگون کفن است به ویژه ۲۳ هزار شهید استان اصفهان را گرامی می‌داریم، هم‌چنین بر مردم دلیر و شجاع که در مقابل زور گویان و جنایتکاران ایستادند درود می‌فرستیم.

وی ضمن اهمیت جلسات تکریم و معارفه ابراز کرد: چنین جلسه پرمنزلتی جایگاه خاصی و قابل توجهی دارد زیرا فردی خود را به عنوان خادم مردم معرفی می‌کند و در بین جلسات متعدد اداری برای این جلسه ارزش والایی قائل هستیم.

معاون سیاسی، اجتماعی استانداری اصفهان تصریح کرد: شایسته است که فردی که در نظام اسلامی بر پایه رأی مردم تعیین می‌شود از ویژگی‌هایی برخوردار باشد که در سیره پیامبران و حضرت علی است و اگر خدمتگزاری به مردم را پذیرفتیم باید الزاماتی را هم قبول کنیم پیامبر با همه عظمت بنا به خواست خداوند به مردم رحمت و محبت عطا کرد.

وی با تأکید بر رفتار نبوی، خاطرنشان کرد: مسئولان باید با مردم مشورت داشته باشند تا مردم آن‌ها را قبول کنند و خداوند به پیامبر(ص) گفت: ای پیامبر تو مبعوث شدی برای لطف و رحمت به مردم؛ پس در گام اول علاوه بر آرای مردم باید همه مردمان نظام را دوست داشت و باید به فکر همه شهروندان باشیم و به این رفتارها، رفتار نبوی و علوی می‌گویند.

درویشی خاطرنشان کرد: در سیاست‌گذاری باید به آرای مردم اهمیت دهیم در این صورت مردم هم با نظام رابطه برقرار می‌کنند و این نوع حکمرانی را شایسته و قبول دارند، حتی در محله محوری مردم باید مشارکت داشته باشند و شرکت دادن مردم در مدیریت یک منطقه اولویت کار و یکی از جلوه‌ها و جلب مشارکت مردم است.

وی گفت: شأن حاکمیت یعنی تصمیم گیری برای مردم؛ چون مردم مدیران نمونه را دوست دارند و رضایتمندی مردم حتی از چهره آن‌ها مشخص است زیرا مردم را در همه امور مربوطه مشارکت داده‌اند.

معاون سیاسی، اجتماعی استانداری اصفهان مردم را ولی نعمت دانست و افزود: یک مسئول در جمهوری اسلامی باید مردم را ولی نعمت خود بداند تا حکومت بر دل‌های مردم برقرار شود.‌

وی بیان کرد: شهرستان دهاقان به عنوان یک شهرستان تازه تأسیس، در حال توسعه است و قطب کشاورزی گلخانه‌ای استان اصفهان محسوب می‌شود و فرماندار جدید دهاقان تخصص خوبی در زمینه گردشگری دارد و دهاقان در این زمینه مستعد است و تقاضا دارم در زمینه گردشگری شهرستان دهاقان فعالیت ویژه داشته باشید زیرا در دنیای ارتباطات می‌شود ظرفیت‌های شهرستان دهاقان را نشان داد.

درویشی عنوان کرد: ظرف منابع کشور محدود است چندین جنگ را سپری کرده‌ایم اما نیازهای مردم را به خوبی تأمین شده و با همه محدودیت‌ها گام‌های بزرگی برداشته‌ایم و دشمن را زیر سوال برده‌ایم، هم‌چنین توانسته‌ایم آمریکا را در افکار مردم دنیا شکست دهیم زیرا ما باید به آزادگان دنیا حقانیت خود را ثابت کنیم.

شایان ذکر است در این مراسم از زحمات حسن جعفری هرندی قدردانی و علیرضا نقوی به عنوان فرماندار جدید شهرستان دهاقان معرفی شد.