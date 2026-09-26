به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی با اشاره به زائرسرای امام رضا(ع) افلاک لرستان اظهار کرد: این طرح با هدف رفاه حال هم‌استانی‌ها و زائران امام رضا(ع) و با مشارکت خیران، بزرگان شهر و مجموعه‌های مختلف در حال اجرا است و خوشبختانه روند پیشرفت پروژه مطلوب است.

وی افزود: طی دو سال گذشته نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان برای احداث این زائرسرا هزینه شده است و با توجه به پیشرفت فیزیکی مناسب پروژه، برنامه‌ریزی شده است عملیات ساخت بنا تا پایان امسال به پیشرفت ۱۰۰ درصدی برسد.

تجهیز زائرسرا در سال آینده

استاندار لرستان ادامه داد: پس از تکمیل عملیات ساختمانی، مراحل تجهیز زائرسرای افلاک در سال آینده انجام خواهد شد تا این مجموعه برای استفاده مردم آماده و در اختیار شهروندان و زائران قرار گیرد.

شاهرخی تأکید کرد: احداث این مجموعه در مشهد مقدس اقدامی در راستای رفاه حال مردم لرستان و فراهم کردن امکان اقامت مناسب آنان در زمان زیارت امام رضا(ع) است.

تأکید استاندار بر تسریع در تأمین انشعابات

استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل این طرح گفت: دستگاه‌های مسئول باید موضوع انشعابات مورد نیاز زائرسرا را با جدیت پیگیری کنند و روند اجرای این بخش را سرعت ببخشند تا تکمیل پروژه با مانع مواجه نشود.

وی همچنین از هیئت امنا، خیران، مردم، شورای اسلامی شهر و شهردار خرم‌آباد و سایر مجموعه‌هایی که در اجرای این طرح مشارکت داشته‌اند، قدردانی کرد.

شاهرخی خاطرنشان کرد: تکمیل زائرسرای افلاک نیازمند استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت‌کنندگان است تا این مجموعه هرچه سریع‌تر آماده بهره‌برداری و در خدمت مردم لرستان قرار گیرد