محمدباقر عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دهمین جشنواره رسانهای ابوذر و دومین جشنواره رسانهای بانوان «حریم رسالت» در استان خبر داد و اظهار کرد: این دو جشنواره با هدف شناسایی و معرفی توانمندیهای رسانهای، حمایت از ایدههای خلاقانه و تقویت روایتگری دقیق و امیدآفرین برگزار میشوند.
وی جشنواره ابوذر را یکی از رویدادهای مهم حوزه رسانه دانست و افزود: این جشنواره هر سال فرصت حضور و رقابت خبرنگاران، فعالان رسانهای، صاحبان قلم و تولیدکنندگان محتوای رسانهای را فراهم میکند و دهمین دوره آن نیز در استان کرمانشاه، به عنوان دروازه کربلا و دیار فرهنگ و مقاومت برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیت جشنواره ابوذر برای تقویت جریان رسانهای استان و حمایت از آثار فاخر و تأثیرگذار دنبال میشود و این رویداد میتواند بستری برای همافزایی فکری و ارائه روایتهای دقیق از مسائل و واقعیتهای جامعه باشد.
عباسی با اشاره به نقش رسانه در شرایط امروز گفت: رسانه صرفاً وظیفه انعکاس رویدادها را بر عهده ندارد، بلکه در تبیین مسائل اجتماعی، تقویت امید، معرفی ظرفیتهای کشور و مقابله با روایتهای نادرست و تحریفهای رسانهای نیز مسئولیت مهمی دارد و جشنواره ابوذر میتواند آثار شاخص این حوزه را شناسایی و معرفی کند.
وی درباره قالبهای در نظر گرفته شده برای دهمین جشنواره ابوذر خاطرنشان کرد: گزارش خبری، مصاحبه، تیتر، اینفوگرافی، موشنگرافی، یادداشت و سرمقاله، عکس، کلیپ، گزارش ویدیویی، مستند و پادکست از جمله قالبهایی هستند که فعالان رسانهای میتوانند آثار خود را در آنها ارائه کنند.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه محورهای این دوره را نیز تشریح کرد و افزود: شعار سال ۱۴۰۵، روایت حضور مردم، روایت فتح میدان نظامی، روایت امید و پیشرفت، جهاد تبیین، بسیج و انسجام اجتماعی، بسیج و کارآمدی نظام حکمرانی، بسیج و آسیبهای اجتماعی، بسیج و امنیت، ناترازی انرژی و اصلاح الگوی مصرف و انعکاس فجایع انسانی جنگ رمضان از محورهای دهمین جشنواره رسانهای ابوذر است.
عباسی بیان کرد: تعیین این محورها با هدف توجه بیشتر اصحاب رسانه به مسائل و اولویتهای مهم جامعه انجام شده است و انتظار داریم فعالان رسانهای استان با نگاهی خلاقانه، دقیق و مسئولانه به این موضوعات بپردازند و تولیدات فاخر و اثرگذار ارائه کنند.
وی همچنین از برگزاری دومین جشنواره رسانهای بانوان «حریم رسالت» در کرمانشاه خبر داد و گفت: این جشنواره با تمرکز بر نقش، جایگاه و ظرفیت بانوان در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و رسانهای برگزار میشود و زمینهای برای معرفی آثار بانوان فعال در حوزه رسانه و تقویت جریان رسانهای بانوان استان فراهم میکند.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه ادامه داد: کلیپ و گزارش ویدیویی، موشنگرافی، اینفوگرافی، پادکست، مستند، عکس، گزارش تحقیقی و تحلیلی، یادداشت و سرمقاله، گزارش خبری، مصاحبه و تیتر از قالبهای پیشبینیشده در دومین جشنواره رسانهای بانوان «حریم رسالت» است.
عباسی با اشاره به محورهای این جشنواره اظهار کرد: زن، خودباوری و اثربخشی اجتماعی؛ زنان، اشتغالزایی و کارآفرینی؛ مقاومت و ایستادگی بانوان تمدنساز؛ تبیین جایگاه بانوان در غرب و اسلام؛ حجاب و عفاف در گفتمان انقلاب اسلامی؛ اولویتها و الزامات اجتماعی بانوان مسلمان ایرانی؛ روایتگری زنان در جنگهای تحمیلی دوم و سوم؛ روایت حضور زنان موفق در ایران و جهان اسلام؛ نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده و زن جامعهساز و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی از محورهای «حریم رسالت» است.
وی افزود: در دومین جشنواره «حریم رسالت» بخش ویژهای نیز با عنوان جایزه شهیده دکتر مهسا طاهری در نظر گرفته شده است و امیدواریم این بخش مورد توجه بانوان فعال در حوزه رسانه و تولید محتوا قرار گیرد.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه از تمامی خبرنگاران، فعالان رسانهای و صاحبان قلم، تصویر و صدا برای شرکت در این دو جشنواره دعوت کرد و گفت: این رویدادها فرصتی برای ارائه توانمندیهای رسانهای، شناسایی استعدادهای جدید، انتقال تجربه و معرفی آثار خلاقانه و اثرگذار است و حضور گسترده فعالان رسانهای میتواند به غنای جشنوارهها کمک کند.
عباسی خاطرنشان کرد: علاقهمندان برای ثبتنام و ارسال آثار در هر دو جشنواره میتوانند به پایگاه اینترنتی mykermanshah.com مراجعه کنند و آثار خود را حداکثر تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
وی در پایان تأکید کرد: هدف از برگزاری این جشنوارهها صرفاً ایجاد رقابت رسانهای نیست، بلکه شناسایی ظرفیتهای جدید، تقویت جریان تولید محتوای فاخر، حمایت از فعالان رسانهای و حرکت در مسیر روایت دقیق، مسئولانه و امیدآفرین از ظرفیتها و واقعیتهای جامعه دنبال میشود.
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