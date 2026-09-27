به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از پیگیری اجرای مأموریت‌های این حوزه در قالب شرکت گردشگری برج میلاد بر اساس آخرین مصوبه شورای شهر خبر داد و گفت: مدل اجرایی گردشگری تهران با توجه به تأثیر آن بر بودجه و اعتبارات و با هدف توسعه بیشتر این حوزه در حال بررسی است.

قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، فعلاً اجرای مأموریت‌های حوزه گردشگری در قالب شرکت گردشگری برج میلاد انجام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر نیز این موضوع در حال اجراست و در ادامه، با توجه به مصوبات بعدی شورای شهر، درباره نحوه ادامه این روند تصمیم‌گیری خواهد شد.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به تأثیر این موضوع بر بودجه و اعتبارات گفت: باید بررسی کنیم کدام مدل می‌تواند به شکل کاربردی‌تر به شهروندان خدمات ارائه کند و نقش بیشتری در توسعه گردشگری تهران داشته باشد.

قاسمی تأکید کرد: گردشگری قطعاً یکی از موضوعات اولویت‌دار شهر تهران خواهد بود.