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۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۰

اجرای مأموریت‌های گردشگری تهران در برج میلاد

اجرای مأموریت‌های گردشگری تهران در برج میلاد

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از اجرای مأموریت‌های این حوزه در قالب شرکت گردشگری برج میلاد بر اساس آخرین مصوبه شورای شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از پیگیری اجرای مأموریت‌های این حوزه در قالب شرکت گردشگری برج میلاد بر اساس آخرین مصوبه شورای شهر خبر داد و گفت: مدل اجرایی گردشگری تهران با توجه به تأثیر آن بر بودجه و اعتبارات و با هدف توسعه بیشتر این حوزه در حال بررسی است.

قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، فعلاً اجرای مأموریت‌های حوزه گردشگری در قالب شرکت گردشگری برج میلاد انجام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر نیز این موضوع در حال اجراست و در ادامه، با توجه به مصوبات بعدی شورای شهر، درباره نحوه ادامه این روند تصمیم‌گیری خواهد شد.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به تأثیر این موضوع بر بودجه و اعتبارات گفت: باید بررسی کنیم کدام مدل می‌تواند به شکل کاربردی‌تر به شهروندان خدمات ارائه کند و نقش بیشتری در توسعه گردشگری تهران داشته باشد.

قاسمی تأکید کرد: گردشگری قطعاً یکی از موضوعات اولویت‌دار شهر تهران خواهد بود.

کد مطلب 6941323

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