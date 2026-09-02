توقیف ۲ شناور و کشف بیش از ۲۶۰ رشته دام صیادی در سواحل مازندران

نیما حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استمرار طرح‌های نظارتی شیلات مازندران اظهار کرد: با هدف جلوگیری از برداشت غیرمجاز از ذخایر آبزیان و افزایش کنترل بر فعالیت‌های صیادی، نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان در مناطق مختلف ساحلی استان حضور و پایش میدانی خود را تشدید کرده‌اند.

وی افزود: در یکی از این عملیات‌ها که با مشارکت نیروهای عملیاتی ستاد شیلات استان و پایگاه‌های حفاظت چپکرود، امیرآباد و ساری در محدوده محور شرق استان و منطقه تجن انجام شد، مأموران موفق به شناسایی و توقیف دو فروند شناور سبک شدند.

مدیرکل شیلات مازندران با بیان اینکه چهار نفر در ارتباط با صید غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند، ادامه داد: در این عملیات همچنین ۶۵ رشته دام فلسدار، ۲۰۰ رشته دام غضروفی و ۶ قطعه لنگر کشف و ضبط شد.

حسین‌زاده با تأکید بر ضرورت صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان در دریای خزر بیان کرد: برخورد با صید غیرمجاز علاوه بر حفاظت از منابع آبزی، نقش مهمی در حفظ امنیت و ساماندهی فعالیت‌های صیادی مجاز دارد.

وی تصریح کرد: مستندات و پرونده‌های مربوط به این تخلفات در حال تکمیل است و پس از انجام مراحل قانونی، متهمان و پرونده‌های تشکیل‌شده برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.

مدیرکل شیلات مازندران خاطرنشان کرد: گشت‌های حفاظتی در نقاط مختلف ساحلی استان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و نیروهای حفاظت منابع آبزیان با هرگونه فعالیت غیرمجاز که تهدیدی برای ذخایر آبزی و معیشت صیادان قانونمند باشد، برخورد خواهند کرد.