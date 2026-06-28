به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایرج رضایی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: یگان حفاظت منابع آبزی شیلات خوزستان در ادامه اجرای برنامه‌های نظارتی و مقابله با صید غیرمجاز طی خردادماه سال جاری با انجام صدها مورد بازرسی در مناطق ساحلی و دریایی استان، ۳۹ شناور صیادی شامل ۲۶ فروند قایق و ۱۳ فروند لنج متخلف را توقیف کرد.

وی افزود: با حضور مستمر نیروهای یگان در مناطق ساحلی و صیدگاه‌های استان، نظارت بر فعالیت‌های صیادی با هدف صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان و مقابله با صید غیرمجاز با جدیت دنبال می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی شیلات خوزستان تصریح کرد: مأموریت‌های یگان حفاظت در پنج پایگاه بندر امام خمینی، هندیجان، چوئبده آبادان، ماهشهر و والفجر اجرا می‌شود که در نتیجه این اقدامات ۳۶۴ دستگاه خودرو مورد بازرسی قرار گرفت و از حمل و جابه‌جایی غیرقانونی محصولات آبزی جلوگیری شد.

رضایی ادامه داد: در این مدت ۳۵ مرحله بازرسی از صیدگاه‌ها انجام گرفت و ۷۷۵ کیلوگرم میگو و یک هزار و ۶۵۰ کیلوگرم انواع ماهی که به صورت غیرمجاز صید یا حمل می‌شد توسط مأموران یگان کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نظارت بر فعالیت شناورها بیان کرد: در عملیات‌های انجام شده علاوه بر توقیف شناورهای متخلف، ۷۸۵ فروند قایق در ساحل، ۸۷ فروند قایق در دریا، یک هزار و ۱۶۶ فروند لنج در ساحل و ۴۴ فروند لنج در دریا مورد بازرسی قرار گرفتند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی شیلات خوزستان گفت: در مجموع این اقدامات ۱۸۱ نفر از متخلفان دستگیر و پرونده آنان برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت حفاظت از ذخایر آبزیان استان اظهار کرد: یگان حفاظت منابع آبزی با بهره‌گیری از توان نیروهای عملیاتی و همکاری دستگاه‌های مرتبط به صورت شبانه‌روز بر فعالیت‌های صیادی نظارت دارد و با هرگونه صید، حمل و عرضه غیرمجاز آبزیان مطابق قانون برخورد خواهد کرد.