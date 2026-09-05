دریافت 77 MB کد مطلب 6937577 https://mehrnews.com/x3cYtd ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۱ کد مطلب 6937577 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۱ پیشبینی جو پایدار در غالب مناطق کشور سازمان هواشناسی، پایداری جو را در اکثر نقاط کشور برای پنج روز آینده پیشبینی کرد. کپی شد مطالب مرتبط پیش بینی رگبار پراکنده، رعد و برق و تندباد لحظهای در هرمزگان ترابی: کنترل آلودگی هوا نیازمند اجرای جدی قانون هوای پاک است ورود سامانه سرد و بارشی به استان سمنان؛ کاهش دما در راه است برچسبها سازمان هواشناسی بارندگی بارش باران
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