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کد مطلب 6937577
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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۱

پیش‌بینی جو پایدار در غالب مناطق کشور

پیش‌بینی جو پایدار در غالب مناطق کشور

سازمان هواشناسی، پایداری جو را در اکثر نقاط کشور برای پنج روز آینده پیش‌بینی کرد.

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