به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح شنبه با اشاره به آخرین پیشبینیهای جوی استان هرمزگان اظهار کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در مناطق دریایی نیز وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب، با رشد و گسترش ابر در ارتفاعات، بهویژه شهرستان بشاگرد و همچنین برخی نقاط مرکزی و غربی استان، رگبار پراکنده باران، رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظهای دور از انتظار نیست.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل است.
حمزهنژاد با توصیه به شهروندان و گردشگران گفت: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعد و برق، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
وی درباره شرایط دریایی استان نیز بیان کرد: دریا امروز کمی مواج خواهد بود و توصیه میشود تردد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط لازم انجام شود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان همچنین از افزایش باد جنوبغربی بر روی دریا از روز یکشنبه خبر داد و گفت: ضمن تداوم ناپایداریهای عصرگاهی، افزایش باد در مناطق دریایی استان مورد انتظار است.
حمزهنژاد در پایان درباره وضعیت دمایی استان گفت: به لحاظ دمایی، نوسان یک تا دو درجهای دما در هرمزگان پیشبینی میشود.
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