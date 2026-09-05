به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح شنبه با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان هرمزگان اظهار کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در مناطق دریایی نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب، با رشد و گسترش ابر در ارتفاعات، به‌ویژه شهرستان بشاگرد و همچنین برخی نقاط مرکزی و غربی استان، رگبار پراکنده باران، رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل است.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان و گردشگران گفت: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعد و برق، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی درباره شرایط دریایی استان نیز بیان کرد: دریا امروز کمی مواج خواهد بود و توصیه می‌شود تردد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط لازم انجام شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان همچنین از افزایش باد جنوب‌غربی بر روی دریا از روز یکشنبه خبر داد و گفت: ضمن تداوم ناپایداری‌های عصرگاهی، افزایش باد در مناطق دریایی استان مورد انتظار است.

حمزه‌نژاد در پایان درباره وضعیت دمایی استان گفت: به لحاظ دمایی، نوسان یک تا دو درجه‌ای دما در هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.