ورود سامانه سرد و بارشی به استان سمنان؛ کاهش دما در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، نقشههای هواشناسی از ورود توده هوای سرد و بارشی به استان سمنان در اواسط هفته جاری خبر میدهند؛ سامانهای که فعالیت آن با بارش باران، رگبارهای پراکنده، وزش باد و کاهش دمای هوا همراه خواهد بود.
بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، امروز شنبه و فردا یکشنبه، وزش باد و گردوخاک در نقاط مختلف استان سمنان پدیده غالب جوی خواهد بود، اما از روز دوشنبه بهتدریج سامانه کمفشار بارشی از سمت شمال و غرب وارد استان میشود.
اوج فعالیت سامانه بارشی از دوشنبه
فعالیت این توده هوای سرد و بارشی از روز دوشنبه تا پنجشنبه به اوج خواهد رسید و علاوه بر ایجاد بارش در نقاط مختلف استان، کاهش دمای هوا را نیز به دنبال خواهد داشت.
در ۲۴ ساعت اخیر نیز وزش باد شدید در نقاط مختلف استان سمنان موجب ایجاد گردوخاک و کاهش دمای هوا شده است. در این مدت، سرعت وزش باد در بسطام به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید که رکوردی کمسابقه محسوب میشود.
سمنان؛ وزش باد و گردوخاک
برای امروز شنبه در مرکز استان سمنان، آسمان صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد و گردوخاک پیشبینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان نیز به ترتیب ۳۶ و ۲۵ درجه بالای صفر اعلام شده است.
در آرادان، ایوانکی و گرمسار نیز شرایط جوی مشابهی پیشبینی شده و وزش باد و گردوخاک پدیده غالب خواهد بود. در برخی ساعات بعدازظهر نیز بر سرعت وزش باد افزوده میشود.
تداوم رگبار در میامی
در میامی، واقع در شرق استان، سامانه بارشی که از پنجشنبه گذشته وارد این شهرستان شده، همچنان اثرگذار است و برای امروز شنبه مهآلودگی و رگبار باران پیشبینی میشود.
با این حال، در ادامه روز آسمان میامی و رضوان صاف خواهد شد و وزش باد نیز در این مناطق ادامه خواهد داشت.
وزش باد شدید در دامغان و شاهرود
برای دامغان نیز وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی شده است؛ شرایطی مشابه آنچه هواشناسی استان سمنان برای شاهرود اعلام کرده است. با ورود سامانه بارشی از روز دوشنبه، شرایط جوی در این دو شهرستان تغییر محسوسی خواهد داشت.
در سرخه و مهدیشهر نیز امروز وزش باد و گردوخاک پیشبینی میشود، اما از روز دوشنبه و همزمان با ورود ابرها به مناطق شمالی سرخه و مهدیشهر، بارش باران در این مناطق دور از انتظار نخواهد بود.
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