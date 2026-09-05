ترابی: کنترل آلودگی هوا نیازمند اجرای جدی قانون هوای پاک است

صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آلودگی هوا اظهار کرد: آلودگی هوا در دو نیمه سال باید به شکل متفاوتی بررسی شود؛ در نیمه نخست سال، بیشتر با موضوع گردوغبار مواجه هستیم و در نیمه دوم سال، سایر منابع آلاینده هوا اهمیت بیشتری پیدا میکنند.
وی افزود: در سالهای گذشته به دلیل خشکسالی شدید، افزایش وقایع گردوغبار و آلودگی ناشی از ذرات را شاهد بودیم، اما امسال با توجه به بارشهای مناسب در اغلب نقاط کشور، انتظار داریم تعداد این وقایع کاهش پیدا کند.
ترابی با اشاره به اقدامات انجامشده برای مقابله با گردوغبار گفت: ستاد ملی گردوغبار با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده و دستگاههایی مانند سازمان منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی و وزارت بهداشت در آن همکاری دارند. هر سال نیز اعتباری برای شناسایی و تثبیت کانونهای مستعد گردوغبار اختصاص مییابد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بخشی از کانونهای گردوغبار منشأ داخلی و بخشی نیز منشأ منطقهای و خارج از کشور دارند و فعالیتهای صنعتی و تخریب سرزمین نیز میتواند در تشدید این پدیده مؤثر باشد.
وی درباره مهمترین اقدامات برای کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: در بخش منابع متحرک، موضوع سوخت و وسایل نقلیه اهمیت زیادی دارد و باید اسقاط خودروهای فرسوده که مصرف سوخت و آلایندگی بالایی دارند، با جدیت دنبال شود.
ترابی افزود: استفاده از سوخت پاک نیز یکی دیگر از محورهای مهم است که هنوز به شرایط مطلوب نرسیدهایم، اما امیدواریم در بازه زمانی کوتاه بتوانیم در این زمینه به نتایج بهتری دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به منابع ثابت آلاینده گفت: شناسایی منابع ثابت و الزام آنها به رعایت استانداردهای آلایندگی نیز از دیگر اقداماتی است که در راستای مدیریت آلودگی هوا دنبال میشود.
اسقاط خودروهای فرسوده با جدیت دنبال شود
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین توسعه حملونقل عمومی و برقیسازی وسایل نقلیه در کلانشهرها را از راهکارهای مهم کاهش آلودگی هوا دانست و گفت: موضوع اسقاط خودروهای فرسوده نیز به طور مستمر در حال پیگیری است تا از حالت رکود خارج شود و الزامات مربوط به آن به نتیجه برسد.
ترابی در ادامه با اشاره به موضوع تغییر اقلیم گفت: بر اساس برنامه هفتم، برنامه جامع کاهش انتشار و سازگاری با پیامدهای تغییر اقلیم تدوین و کلیات آن در دولت تصویب شده است و اکنون در حال هماهنگی با دستگاههای اجرایی مختلف برای اجرای آن هستیم.
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