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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۴۵

وزش باد و گردوخاک در قم ادامه دارد

وزش باد و گردوخاک در قم ادامه دارد

قم- کارشناس هواشناسی استان قم از تداوم وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گردوخاک در برخی مناطق استان تا دوشنبه خبر داد.

محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی آخرین داده‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد آسمان استان طی روزهای آینده عمدتاً صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد رخ می‌دهد.

وی افزود: امروز یکشنبه ۲۲ شهریورماه، آسمان قم صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید خواهد وزید که در مناطق مستعد می‌تواند با خیزش گردوخاک همراه شود.

ترابیان ادامه داد: جهت وزش باد امروز شرقی است و سرعت آن در برخی ساعات به ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و احتمال وقوع گردوخاک در برخی نقاط استان وجود دارد.

وی بیان کرد: روند دمای هوا از امروز تا روز دوشنبه افزایشی خواهد بود و کمینه دمای شهر قم در روز یکشنبه ۲۲ درجه و بیشینه دما ۳۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

دمای قم در مسیر افزایش قرار دارد

کارشناس هواشناسی استان قم عنوان کرد: روز دوشنبه ۲۳ شهریور آسمان استان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: جهت وزش باد در روز دوشنبه شمال‌غربی خواهد بود و سرعت آن بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت برآورد شده است.

ترابیان گفت: کمینه دمای شهر قم در روز دوشنبه ۲۱ درجه و بیشینه دما ۳۸ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و بر این اساس دمای هوا نسبت به روز یکشنبه افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه آسمان استان قم صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد ادامه خواهد داشت.

آسمان قم تا چهارشنبه صاف پیش‌بینی شد

کارشناس هواشناسی استان قم اظهار داشت: بر اساس آخرین پیش‌بینی‌ها، شرایط جوی استان در روزهای آینده عمدتاً پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: تغییرات احتمالی در وضعیت جوی استان در بولتن‌های پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.

ترابیان همچنین با اشاره به دمای ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته استان گفت: در این مدت دستجرد با دمای ۱۶.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان را داشته است.

وی افزود: فدک نیز با ثبت دمای ۳۶.۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر استان را در ۲۴ ساعت گذشته به خود اختصاص داده است

کد مطلب 6945370

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