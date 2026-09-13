تازه ترین مدالیوم خانه تئاتر به یک موزیسین رسید؛ ایستاده در تئاتر!

به گزارش خبرنگار مهر، به همت انجمن موسیقی خانه تئاتر مراسم نکوداشت سعید ذهنی از هنرمندان پیشکسوت عرصه آهنگسازی تئاتر و سینما شامگاه روز شنبه بیست و یکم شهریور با حضور جمعی از هنرمندان عرصه تئاتر در تماشاخانه جوانمرد خانه تئاتر ایران برگزار شد.

تاجبخش فنائیان مدرس دانشگاه و کارگردان تئاتر در ابتدای این مراسم درباره شخصیت فرهنگی و هنری سعید ذهنی گفت: من سعید را از دوران دانشجویی در دانشکده هنرهای زیبا می‌شناسم. من معمولاً اسم‌ها را به خاطر نمی‌سپارم و حافظه خوبی ندارم، اما سعید از همان ابتدا به دلیل استعداد و اخلاق ویژه‌اش در ذهن من ماند. بعدها فهمیدم او فقط دانشجوی تئاتر نیست، بلکه موسیقی‌دانی عالی و بااستعداد است.

وی با بیان خاطراتی از نحوه همکاری با سعید ذهنی در پروژه «هملت و دن کیشوت» افزود: سعید ذهنی، برادرش و خواهرش همه هنرمندند؛ هنر در خون و رگ این خانواده جریان دارد. سعید با شناخت سبک نمایش، شخصیت‌ها و ارتباطشان با هم، اشعار را به موسیقی تبدیل می کند و اثری خلق می کند که حتماً در کارنامه‌اش می‌ماند. من دیدم موسیقی خلاق چقدر می‌تواند به یک اثر رشد بدهد. سعید هم از نظر علمی و هم تجربی پرکار است. او در دوران دانشجویی جوانی خوش‌چهره، خوش‌برخورد و مودب بود و مطمئنم اشک‌هایش را در تنهایی می‌ریزد. او با این روحیه شاداب، تضاد تکاملی یک انسان هنرمند را پر می‌کند. امیدوارم همچنان شاداب و پرانرژی در صحنه تئاتر، هم به‌عنوان هنرمند و هم مدیر هنری، برای جامعه تئاتری مفید باشد.

ارزشمندترین معلمان کسانی هستند که موتور دانشجو را روشن می‌کنند

ایوب آقاخانی نویسنده، کارگردان، دبیر جشنواره تئاتر فجر و مدیر شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنرهای نمایشی هم پس از صحبت های تاجبخش فنائیان گفت: من همواره افتخار می‌کنم که از طرف جامعه دانشگاهی، شاگرد مستقیم بزرگانی چون بهرام بیضایی، محمود دولت‌آبادی، هوشنگ گلشیری، جمال میرصادقی، حمید سمندریان و فرهاد ناظرزاده بوده‌ام و البته سعید ذهنی حتماً به من گلایه خواهد کرد که چرا او را کنار این بزرگان نام بردم، اما من به او پاسخ خواهم داد. در جهان معلمی، ارزشمندترین معلمان کسانی هستند که موتور دانشجو را روشن می‌کنند.

وی افزود: سعید ذهنی از سال ۷۸ با شوریدگی عجیبش در کلاس حاضر می‌شد. اول به تو می‌فهماند چقدر جاهلی، بعد نشانت می‌دهد چقدر به زیبایی‌های جهان چشم بسته‌ای و سپس با شورش تو را شیدا می‌کند. وقتی از کلاس بیرون می‌آمدی، احساس می‌کردی سرشار شده‌ای. سعید تجسم ضرب‌المثل «فلسفه مطلق» است؛ کودک درونش در کلاس درس می‌دهد و خودش هم به وجد می‌آید. او هرچه دارد را وسط می‌ریزد. گاهی نگران می‌شدم که مبادا برای موسیقی نمایش بیش از حد لازم انتظار داشته باشد، اما او باور داشت که بچه‌ها باید درک موسیقایی پیدا کنند. من همیشه دستم پر بوده و از او بسیار آموخته‌ام. ۲ سال بعد از شاگردی‌اش، اولین کتابم با مقدمه او منتشر شد. امروز ۲۶ سال است که در دولت استخدامم و هنوز آرزو دارم کلاس‌های سعید را ببینم.

سعید شبیه «دایره گچی قفقازی» شد

پس از صحبت های آقاخانی پیام تصویری محمد رحمانیان نویسنده، کارگردان و پژوهشگر تئاتر به مناسبت نکوداشت سعید ذهنی پیش روی مخاطبان حاضر در مراسم قرار گرفت.

رحمانیان در این پیام تصویری گفت: من از سال ۱۳۶۸ سعید را می‌شناسم، زمانی که وارد دانشکده هنرهای زیبا شد. ما با هم بودیم و او بسیار همراه و دوست‌داشتنی بود. از همان سال‌ها نویسندگی و کارگردانی را آغاز کرد. او هنرمندی چندوجهی در حوزه های نویسندگی، کارگردانی، بازیگری و آهنگسازی است اما در آهنگسازی هم گرایش بیشتری پیدا کرد، اما به‌عنوان کارگردان و دراماتورژ فعالیت چشمگیری داشت. نمایشنامه «چهار فصل» او را هم به یاد دارم که اجرای درخشانی بود و البته من موسیقی تئاتر «دایره گچی قفقازی» به کارگردانی حمید سمندریان را بسیار دوست دارم؛ کما اینکه هنوز ترانه های این اثر درخشان را یادم هست.

وی افزود: به نظرم سعید خودش شبیه «دایره گچی قفقازی» شد؛ مثل کودکی که در وسط دایره ایستاده و یک طرف بچه‌های تئاتر و طرف دیگر بچه‌های موسیقی او را می‌کشند. اما بچه‌های تئاتر او را خیلی دوست داشتند و نمی‌خواستند صدمه ببیند، دستش را ول کردند و او سهم بچه‌های موسیقی شد. هرجا هست، برایش بهترین‌ها را آرزو می‌کنم. من شخصاً از او فراوان آموختم و در کنارش روی صحنه رفتم. من درس مردانگی، هنر، عشق و وفاداری به تئاتر را از او یاد گرفتم.

در تجلیل دوستی که واقعا «دوست» بود و هست

میکائیل شهرستانی بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر هم در بخش دیگری از مراسم نکوداشت سعید ذهنی توضیح داد: قبل از شروع مراسم به سعید گفتم حال خوبی ندارم، اما نام سعید کافی است که در این جمع عزیز حضور پیدا کنم. البته که ما همه سعید ذهنی را می‌شناسیم. من نه شاگردش بودم، نه معلمش، اما دوستش بودم. وقتی می‌گوییم «دوست»، جمع بسیاری از معرفت‌ها و ارزش‌ها را در بر می‌گیرد. به یک نفر می‌گویی بازیگر یا هنرمند، اما درباره سعید باید گفت او یک «آرتیست» است که شامل معرفت‌ها و منش‌هایی چون درک زیبایی‌شناسی، اخلاق و وفاداری به حرفش می شود.

وی پس از ارائه چند خاطره از همکاری هایش با سعید ذهنی گفت: کارهای سعید از دل برمی‌آید و به دل می‌نشیند. «دایره گچی قفقازی» یکی از شیرین‌ترین کارهایی بود که دیدم. در کنار صحنه‌های خلق شده توسط پدر معنوی ام استاد سمندریان، موسیقی سعید هم گوش‌نواز بود گویی ملودی‌اش روی سنگ کنده شده باشد. من وقتی اسم سعید را می‌شنوم، فوراً این به ذهنم می‌آید. ما دو سه کار با استاد سمندریان کردیم، اما متأسفانه توفیق نداشتیم به صحنه برود. به هر حال خوشحالم که انجمن موسیقی خانه تئاتر به او توجه دارد و امیدوارم همواره حرمت بچه‌های موسیقی و تئاتر نگه داشته شود.

باید در جهت معرفی ارزشمندی های موسیقی تئاتر بیشتر تلاش کنیم

بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در ادامه این مراسم با اشاره به خدمات مستمر سعید ذهنی در عرصه موسیقی تئاتر اظهار کرد: من به دلیل شغل پدرم سال‌ها در شیراز زندگی کردم و کار هنری را از شیراز آغاز کردم. حتی یادم است سال ۷۲ در جشنواره تئاتر کودکان و نوجوان همدان شرکت کردم و نمایش «خروسک پریشان» به آهنگسازی سعید ذهنی را در آنجا دیدم. قبل از آن، برای نمایش‌ها موسیقی‌های انتخابی جمع می‌کردیم و با سختی ادیت می‌زدیم. ولی وقتی با آن نمایش آشنا شدم، با ذهن خلاق و فضای خاص موسیقی آشنا شدم که برایم بسیار جذاب بود و دیدم را تغییر داد. مسیری که سعید ذهنی بی تردید در آن نقش اساسی داشت.

وی افزود: خاطرم هست در سال ۷۵ که مدیرکل ارشاد فارس می‌خواست جشنواره تئاتر استان را برگزار کند، پیشنهاد دادم جشنواره را در یکی از شهرستان‌ها برگزار کنیم. به همین سبب جشنواره را به کازرون بردیم و از آقای ذهنی به‌عنوان داور دعوت کردیم. یک هفته در خدمت ایشان بودیم. شب‌ها با بچه‌های تئاتر جمع می‌شدیم، ساز می‌زدند و می‌خواندیم و در این روزگار بود که به ویژگی های اخلاقی و علمی سعید ذهنی بیشتر پی بردم. البته من توفیق شاگردی آقای ذهنی را نداشتم، اما همواره دوست خوبی برایم بوده است. حتی در دهه ۸۰ که مدیر انجمن موسیقی ایران شدم، قطعه‌ای به نام «هلال کاروان» با آقای ذهنی و نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران روی صحنه بردیم.

مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد با اشاره به توانمندی های سعید ذهنی در عرصه آهنگسازی سینما هم گفت: ما در کنار آقای ذهنی کمک می‌کنیم که موسیقی تئاتر بیشتر شناخته شود. در جلسه رونمایی آلبوم گفتم که باید بازیگر باشی و روی صحنه حضور داشته باشی تا لمس کنی که موسیقی چقدر در نمایش مؤثر است و چقدر فضا را تغییر می‌دهد.

چند نکته درباره ویژگی های موسیقایی آثار سعید ذهنی

علی جعفری پویان از نوازندگان شاخص عرصه نوازندگی ویولن نیز در تجلیل از فعالیت های سعید ذهنی بیان کرد: تقریباً سه دهه است که با آثار سعید در ارتباطم و اکثر آثارش را با افتخار اجرا کرده‌ام. من امروز فکر می‌کردم چرا باید صحبت کنم، بنابراین گفتم فقط از سعید تشکر کنم که در سنین مختلف فرصت اجرای آثارش را در اختیار من گذاشت و این افتخار بزرگی است و چه خوب است در زمان مناسب از افراد تجلیل کنیم. متأسفانه فرهنگ ما این‌گونه است که وقتی صحبت تجلیل می‌شود، همه نگران می‌شوند که کسی فوت کرده یا نزدیک به فوت است. این فرهنگ خوبی نیست بنابراین زودتر تجلیل کردن باعث شادی و انگیزه می‌شود؛ در این راه من از سعید می‌خواهم با روحیه بالاتری کار کند.

وی گفت: سعید ذهنی موسیقی‌دان و هنرمند چندوجهی است؛ کارگردانی تئاتر، بازیگری و موسیقی؛ مسیری که هیچ‌وقت در هیچ کدام از آنها ادعا نداشت. همه مخاطبان ساده‌نویسی و زیبانویسی را در کارهایش می‌دیدند. ما موسیقی‌دانان خوب زیادی داریم، اما در جهان هنر، آدم نمی‌تواند جایگاه خودش را بفهمد. من در سی چهل اثر سعید یک خلوص دیدم که کار را برایم سخت کرد. هرچه ساده‌تر، اجرایش سخت‌تر و سعید یکی از خالص‌ترین موسیقی‌ها را خلق می‌کند. البته من اینجا یک خواهشی دارم؛ اینکه بیاییم در کنار این تجلیل ها مجموعه آثار تئاترش را هم حمایت کنیم.

قدردانی از هنرمندی که گوش نمی کند، می شنود!

منیژه محامدی کارگردان و مدرس تئاتر هم در یک پیام تصویری خطاب به سعید ذهنی گفت: به نظرم وقتی تئاتر کار می‌کنیم، داشتن سعید ذهنی در کنارت خیلی کمک می‌کند؛ او مثل یک وزنه مهم همراهت است و راه را باز می‌کند. یادم است در پروژه ای با او کار می‌کردیم، با اینکه کار تلویزیون داشت، وقت زیادی برای من و نمایش می‌گذاشت. کار کردن با سعید لذت‌بخش است چون اخلاق خوبی دارد و تو را می‌شنود. اغلب آدم‌ها تو را گوش می‌دهند ولی نمی‌شنوند، اما سعید «می‌شنود» و درک می‌کند. رابطه سعید با تو هنری، علاقه‌مندانه و رفاقتی است.

وی تصریح کرد: این خیلی مهم است که در کار هنری با عشق کار کنی. سعید این خصوصیات را دارد و کارش همیشه با عشق است. آدم خلاق، بی‌مشکل و مهربانی است. من خیلی از او یاد گرفتم و دوست دارم همیشه با سعید کار کنم.

خاطره یک بازیگر پیشکسوت از نوازندگی ویولن

بهرام ابراهیمی بازیگر و گوینده پیشکسوت تئاتر کشورمان هم در بخش دیگری از مراسم نکوداشت سعید ذهنی با ذکر خاطراتی از همکاری اش با این هنرمند توضیح داد: یکی دیگر از خاطرات جذاب من به یک پروژه رادیویی به کارگردانی جواد پیشگر و همراهی میکائیل شهرستانی باز می گردد که من مشکلات و دغدغه‌های خودم را با متن داشتم. درعین حال هم قرار بود در این کار ویولن بزنم و سعید ذهنی سریع تلاش کرد به من ویولن یاد بدهد. بعد به او گفتم؛ «بابا سعید، ولم کن. من همین‌جوری بد می‌زنم. اضافه‌کاری ندارم. بلد نیستم صدای ویولن در بیاورم، صدای بچه‌گربه در می‌آید». ولی سعید خیلی جدی و محکم ایستاد و با هم کار کردیم.

وی افزود: من سعید را خیلی دوست دارم و فکر می‌کنم هیچ‌کس به اندازه من در کل تاریخ بشر سعید ذهنی را اذیت نکرده باشد. اما می‌خواهم بگویم در بدترین شرایط سعید ذهنی یک دوست فوق‌العاده نسبت به من بود. من به خاطر دوستی و عشقی که در این سال‌ها به هم منتقل کردیم از سعید قدردانی می کنم و به او می گویم سعید بیش از اندازه‌ای که تصور کنی عاشقت هستم.

آقای ذهنی ردپای شما در تئاتر هرگز پاک نمی شود

علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر هم در بخش های انتهایی برنامه تصریح کرد: آقای ذهنی ردپایی که شما در موسیقی تئاترهای این مملکت گذاشتید، هرگز پاک نمی‌شود. مطمئنم خیلی از جوان‌ترها در ابتدای راه یا میانه راه، اگر راه را گم کنند، با دنبال کردن این ردپا به مسیر اصلی برمی‌گردند.

وی افزود: یک وجه آقای ذهنی را شاید کمتر بشناسند. دوستانش می‌دانند که با ذهنی می‌شود یک قرار صبحانه دوستانه گذاشت و خیلی خاطره‌انگیز شود اما بعد از صبحانه بلافاصله با او وارد جلسه صنفی و کاری می‌شوی و چنان رگ گردنش برای بچه‌های تیمش و صنفش و اعضای انجمن می‌زند که مجبور می‌شوی فقط بگویی: «چشم، هرچی شما بگویید، من تا یک ساعت دیگه انجام می‌دهم». من می‌توانم ایشان را مثال بزنم که با این همه دغدغه و مشغله، چقدر برای صنف و خانه تئاتر زحمت می‌کشند. پس آقای ذهنی از شما ممنونیم. شما یک الگو هستید که تمام جلسات را با دقت رصد می‌کنید. کافی بود یک اتفاق یا تغییر در خانه بیفتد و شما بلافاصله کمتر از یک یا دو روز آن مسیر را طی می‌کردید و همیشه پیگیر بودید.

از شما اجازه می گیریم و به افتخار تئاتر تعظیم می کنم

سعید ذهنی آهنگساز و مدرس پیشکسوت عرصه موسیقی تئاتر هم در پایان این برنامه ضمن قدردانی از خانواده اش، ارشام مودبیان تهیه کننده آثارش، خانه تئاتر، انجمن موسیقی تئاتر خانه تئاتر، هنرمندان و دست اندرکاران برگزاری مراسم نکوداشتش گفت: بزرگداشت گرفتن برای هیچ آرتیستی، به معنای پایان انجام وظیفه هنری‌اش نیست؛ تازه شروع و انگیزه‌ای بسیار بزرگ برای این است که حالا خیلی بیشتر باید کار انجام شود و بهتر انجام شود. باور دارم هنوز خیلی کار است که نساختم و باید بسازم. باور دارم هنوز خیلی کارها را کارگردانی نکردم و از همه مهم‌تر، باور دارم هنوز باید خیلی کارها برای همکارانم انجام بدهم.

وی در بخش پایانی صحبت هایش که با رونمایی از آلبوم موسیقی های فیلمش هم همراه بود، گفت: فقط یک اجازه می‌گیرم از شما که اجازه بدهید در پایان این برنامه و قبل از اینکه بحث رونمایی شود، در مقابل شما بایستم و یک دقیقه به افتخار تئاتر و شما تعظیم کنم.

پس از صحبت های ذهنی، مدالیوم خانه تئاتر به پاس سال ها تلاش و کوشش در عرصه آهنگسازی آثار نمایشی در حضور تعدادی از هنرمندان حاضر در برنامه به سعید ذهنی اهدا شد.

قرائت بیانیه انجمن موسیقی تئاتر توسط شروین عباسی، اجرای چند برنامه موسیقایی، پخش چند کلیپ از دوران مختلف فعالیت های سعید ذهنی بخش های مختلف آئین نکوداشت این هنرمند را تشکیل می داد.

عکس ها از امیرحسین شهری است.