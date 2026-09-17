روایت دختر دکتر معین از عشق پدر به ایران و پاسداری از زبان فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدخت معین عصر پنج‌شنبه در مراسم بزرگداشت دکتر محمد معین که در آستانه‌اشرفیه برگزار شد، با اشاره به علاقه فراوان پدرش به ایران اظهار کرد: پدرم عاشق ایران بود و بسیار تلاش می‌کرد همه زندگی خود را برای خدمت به کشور فدا کند.

فرزند دکتر معین با بیان اینکه نقش همسر دکتر معین می‌تواند الگویی برای دختران و زنان در ایجاد آرامش در خانواده باشد،افزود: دکتر محمد معین در شناسایی و پاسداری از اصالت زبان فارسی نقش مهمی داشت و در این مسیر، همسر ایشان نیز نقشی بسزا ایفا کرد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت این استاد فقید ادامه داد: هر سال در روز ۱۳ تیرماه، مراسم بزرگداشت دکتر معین در آرامگاه او برگزار می‌شود، اما این مراسم به علت شرایط حاکم در دو سال پیاپی برگزار نشد. با این حال، در روز ۲۷ شهریورماه مراسمی در بندرانزلی برگزار شد.

معین با بیان اینکه مراسم بزرگداشت دکتر معین در مناسبت‌های مختلف برگزار می‌شود، گفت: یکی از این مراسم‌ها در روز ۱۳ تیرماه، مراسم دیگر در روز ۹ اردیبهشت‌ماه و مراسمی نیز در سالروز دریافت نخستین درجه دکتری ایشان، یعنی ۱۷ شهریورماه، برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: به نظر من، تجلیل از بزرگان نیاز به مناسبت خاصی ندارد و می‌توان در هر روز سال برای بزرگداشت آنان مراسم برگزار کرد.

فرزند دکتر معین با اشاره به کاهش مطالعه در میان افراد گفت: متأسفانه فضای مجازی و سرگرمی های مختلف، مانع مطالعه بسیاری از افراد شده است و باید برای برانگیختن عشق جوانان به تلاش، پیگیری و دستیابی به دانش، اقدامات بیشتری انجام دهیم.

وی ماندگاری و گرامیداشت مفاخر بزرگ را برای معرفی آنان به نسل‌های آینده ضروری دانست و افزود: هرچه زمان می‌گذرد، فاصله نسل‌ها با شخصیت‌های مانند دکتر معین بیشتر می‌شود و از همین رو، شناخت و معرفی این چهره علمی و فرهنگی ضرورت دارد.

دختر دکتر معین گفت: باید با تبیین زندگی، اندیشه‌ها و خدمات دکتر معین، زمینه پرورش «دکتر معین»‌های دیگری را در این شهر فراهم کنیم.