رونمایی از آلبوم «موسیقی تئاتر» سعید ذهنی در «جمعه های تئاتر شهر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، اولین آلبوم از پروژه «موسیقی تئاتر» با هنرمندی سعید ذهنی آهنگساز شناخته شده تئاتر، سینما و تلویزیون روز جمعه بیست و سوم مرداد با حضور تعدادی از هنرمندان شناخته شده کشورمان در قالب نهمین رویداد «جمعه های تئاتر شهر» در تالار مشاهیر این مجموعه برگزار خواهد شد.

«موسیقی تئاتر» عنوان یکی از تازه ترین محصولات مرتبط با فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر با هنرمندی سعید ذهنی توسط موسسه فرهنگی هنری «زُروان» به مدیریت و تهیه کنندگی ارشام مودبیان در دسترس شنوندگان و علاقه مندان موسیقی تئاتر قرار گرفته است.

«تاج محل - ۱۳۸۳» به کارگردانی امیر دژاکام اجرا شده در خانه نمایش اداره تئاتر، «رابعه - ۱۳۸۳» به کارگردانی حسین سحرخیز اجرا شده در تالار وحدت، «پرنیان هفت رنگ - ۱۳۸۸» به کارگردانی کوروش زارعی اجرا شده در تالار وحدت، «هاملت با سالاد فصل - ۱۳۸۸» به کارگردانی هادی مرزبان اجرا شده در تماشاخانه سنگلج، «ضیافت شیطان - ۱۳۸۳» به کارگردانی امیر دژاکام اجرا شده در تالار اصلی تئاتر شهر، «لبخند باشکوه آقای گیل - ۱۳۸۶» به کارگردانی هادی مرزبان اجرا شده در تالار اصلی تئاتر شهر، «حریر سرخ صنوبر - ۱۳۸۵» به کارگردانی شکرخدا گودرزی اجرا شده در تالار قشقایی تئاتر شهر، «لیلی و مجنون - ۱۳۸۳» به کارگردانی امیر دژاکام اجرا شده در تالار اصلی تئاتر شهر، «ملودی شهربارانی - ۱۳۸۴» به کارگردانی هادی مرزبان اجرا شده در تالار اصلی تئاتر شهر، «نظمیه زنان - ۱۳۹۱» به کارگردانی اصغر خلیلی اجرا شده در تالار قشقایی تئاتر شهر، «هملت شاهزاده کوچولوی دانمارک - ۱۳۸۸» به کارگردانی رضا بابک اجرا شده در تماشاخانه ایرانشهر عنوان آثار نمایشی هستند که موسیقی آنها در این آلبوم گنجانده شده اند.

نهمین ویژه برنامه «جمعه های تئاترشهر» ساعت ۱۹:۳۰ روز جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود به این برنامه برای علاقه مندان و مخاطبان آزاد است.

اکران مستند «چریکه بهرام» با یادی از زنده یاد بهرام بیضایی به کارگردانی فرشید قلی پور، ویژه برنامه «حالا نوبت شماست (بخش اول) با محوریت نقد و بررسی عملکرد تماشاخانه های دولتی و خصوصی عرصه نمایش در مواجهه با مخاطبان»، برگزاری مراسم یادبود زنده یاد بهناز نازی و زنده یعقوب صباحی از بازیگران فقید تئاتر با نمایش فیلم تئاتر «درخشش در ساعت مقرر» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی، پخش فیلم تئاتر «رمولوس کبیر» به کارگردانی نادربرهانی مرند، پخش فیلم مستند «تمرین آخر» به کارگردانی زنده یاد ناصر تقوایی و سخنرانی محمدحسین ناصربخت، رونمایی از نمایشنامه و کتاب «دشمن زن» به نویسندگی توفیق الحکیم و کارگردانی رحمت امینی، «نشست تخصصی آسیب شناسی نقد تئاتر ایران» با حضور سعید اسدی، رضا آشفته و رامتین شهبازی و پخش فیلم تئاتر «مکبت» به کارگردانی فرهاد مهندس پور از جمله رویدادهایی بوده که طی هفته های گذشته در قالب پروژه «جمعه های تئاترشهر» برگزار شد.

ویژه برنامه «جمعه های تئاتر شهر» از جمله رویدادهای جنبی مجموعه تئاترشهر است که طی آن برنامه هایی چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاترشهر»، «اکران آثار سینمایی مستند مرتبط با حوزه تئاتر»، «رونمایی از کتاب های تخصصی حوزه تئاتر»، «نشست های پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهره های شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاه های آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامه های متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.