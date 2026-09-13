ایرانی خوانی سنگلج با «کمبوجیه» به سودابه فضایلی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، چهارمین هفته از ایرانی خوانی نمایشنامه‌های بانوان نسل اول تئاتر ایران به نمایشنامه «کمبوجیه» اثر سودابه فضایلی اختصاص دارد که با کارگردانی محسن جهانگیرزاده برگزار می‌شود.

در این گروه هنرمندانی همچون نیما قربانزاده، کیومرث دیلمقانی، آرمان فقیهی، پوریا حاجی قلی، رامین عابدی، محدثه نجف زاده، ستاره فروتن به عنوان نقش‌خوان حضور دارند.

سودابه فضایلی (متولد ۱۳۲۶) نویسنده، مترجم، شاعر، پژوهشگر و استاد دانشگاه است که آثار متعدد وی در زمینه نشانه شناسی، هنر و اسطوره و نماد از جمله کتب مرجع این حوزه محسوب می‌شود.

فضایلی بین سال های ۴۸ تا ۵۱ در کمبریج و لندن به تحصیل ادبیات انگلیسی پرداخته و در سال های ۵۲ تا ۵۶ نیز رشته زبان پهلوی و زبان و ادبیات تطبیقی را در دانشگاه سوربن پاریس به پایان رسانده است.

مجموعه نمایشنامه های فضایلی نیز به کوشش رسول نظرزاده در کتابی با عنوان سودابه فضایلی توسط نشر افراز به چاپ رسیده است.

ایرانی خوانی سنگلج سه شنبه ۲۴ شهریور در ساعت ۱۷ در کافه تئاتر و سالن انتظار تماشاخانه سنگلج برگزار می‌شود.

این برنامه بلیت فروشی ندارد و ورود برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان است.