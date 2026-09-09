تصویب قطعنامه سیاسی غرب علیه ایران در شورای حکام

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون رویترز هم اکنون به نقل از دیپلمات‌ ها ادعا کرد: شورای حکام آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی پرونده ایران را به دلیل نقض تعهداتش به شورای امنیت ارجاع می‌دهد.

به گزارش تلویزیون رویتر، این قطعنامه سیاسی به پیشنهاد آمریکا و ۳ کشور اروپایی موسوم به ترویکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) به نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی پیشنهاد داده شده بود.

آمریکا و ۳ کشور اروپایی در این اقدام سیاسی و جانبدارانه بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران از یک سو و زرادخانه تسلیحات هسته ای رژیم صهیونیستی در منطقه از سوی دیگر، با تکرار ادعاهای سیاسی علیه تهران، با طرح ادعایی مضحک ادعا کردند که ایران با آژانس همکاری های لازم را نداشته، به تعهداتش پایبند نبوده و لذا این موضوع به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع داده می شود.

به گزارش المیادین، قطعنامه سیاسی و مغرضانه کشورهای مذکور با ۲۳ رأی موافق، ۸ رأی ممتنع و ۳ رأی مخالف (روسیه، چین و نیجر) به تصویب رسید.

این در حالیست که آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی تا کنون بر اساس وظیفه ذاتی خود، هیچ موضع گیری علیه تجاوز آمریکا به تأسیاست هسته ای صلح آمیز ایران نکرده است.

نمایندگی ایران در آژانس اعلام کرد که تصمیم آژانس برای ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، جانبدارانه و سیاسی است.