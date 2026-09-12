به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون یورو نیوز، مارک روته دبیرکل ناتو امروز شنبه با طرح ادعایی روسیه هراسانه، مدعی شد: روسیه دارد متحمل تلفات سنگینی می‌ شود؛ تلفاتی که اکنون برآورد می‌شود ماهانه بیش از ۴۰ هزار کشته یا به‌شدت مجروح است.

دبیرکل ناتو در این خصوص ادعا کرد: لحظه‌ ای به این موضوع فکر کنید: بیش از ۴۰ هزار نفر. هر ماه. با وجود این تلفات سنگین، پوتین هیچ تمایلی برای پایان دادن به جنگ نشان نمی‌ دهد. اقدامات خصمانه روسیه، بی‌پروا و خطرناک هستند و جان انسان‌ها را تهدید می‌کند؛ اما ما مرعوب نمی‌شویم.

مارک روته سپس ادعا کرد: می‌دانیم که این‌ ها تاکتیک‌ های دولتی درمانده است که در دستیابی به اهداف خود در اوکراین ناکام مانده است. پوتین تصور می‌کند که می‌تواند میان ما تفرقه بیندازد، ثبات ما را برهم بزند و حمایت ما از اوکراین را تضعیف کند. اما او شکست خواهد خورد.

وی مدعی شد: اگر چین بخواهد علیه تایوان اقدام کند، شی جین‌پینگ ابتدا با شریک کوچک‌تر خود، ولادیمیر پوتین در مسکو، تماس خواهد گرفت تا ما را در اینجا مشغول نگه دارد. در آن صورت، با وضعیتی مواجه خواهیم شد که در آن منطقه هند- اقیانوس آرام و اروپا بیش از پیش به یکدیگر پیوند خورده‌اند.