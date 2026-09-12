خوزستان جزو ۳ استان برتر کشور در حوزه آثار ثبتی میراث فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا حسینیبروجنی عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به وضعیت فعالیتهای حفاظتی در استان اظهار کرد: برای حفظ میراث گرانبهای استان به طرحهای مقطعی اکتفا نکردهایم و گروههای پایش بهصورت ماهانه آسیبها را رصد میکنند تا طرحهای سالانه با اولویت مرمت اضطراری و رفع خطر تعریف شوند.
وی با اشاره به ساختار عملیاتی حوزه مرمت تحت مدیریت مدیرکل میراثفرهنگی استان افزود: در حال حاضر ۲۶ کارگاه مرمتی در استان فعال است که ۱۹ کارگاه با نظارت مستقیم میراثفرهنگی توسط بخش خصوصی و ۷ کارگاه با اعتبارات ادارهکل فعالیت میکنند.
معاون میراثفرهنگی خوزستان شاخصترین این طرحها را مرمت عرشه پل قدیم دزفول و آرامگاه یعقوبلیث در محوطه جندیشاپور عنوان کرد و گفت: در نیمه دوم سال نیز کارگاه مرمت آسیابهای دزفول با همکاری شهرداری فعال خواهد شد.
حسینیبروجنی با بیان اینکه سالانه بهطور میانگین حدود ۵۰ کارگاه مرمتی با اولویت رفع خطر در استان تعریف میشود، ادامه داد: در زمینه ثبت آثار نیز پرونده ۸۰ اثر غیرمنقول و ۲۰ اثر مرتبط با دوران دفاعمقدس آماده و به وزارتخانه ارسال شده است.
وی تصریح کرد: پیشبینی میکنیم با هماهنگیهای صورتگرفته برای حضور اعضای شورای ملی ثبت در خوزستان، تا پایان سال حدود ۱۰۰ اثر ارزشمند دیگر به فهرست آثار ملی کشور افزوده شود؛ ضمن اینکه تاکنون برای ۱۴۴ محوطه تاریخی، ضوابط عرصه و حریم تدوین شده و امسال ۹ محوطه جدید به وزارتخانه معرفی شده است.
معاون میراثفرهنگی خوزستان با اشاره به وضعیت بناهای تاریخی اهواز اظهار کرد: بافت تاریخی اهواز با ۳۷۷ هکتار وسعت، ظرفیتی برای توسعه است و در مورد خانه سبزهزار با استناد به ماده ۱۳ قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی، تفاهمنامهای با ادارهکل اوقاف امضا شده است.
حسینیبروجنی در خصوص سرای معینالتجار نیز گفت: رایزنیهای جدی با مالکان خصوصی و وراث در جریان است تا شرایط لازم برای ورود مجدد این اثر فاخر به چرخه مرمت و بهرهبرداری فراهم شود.
وی، درباره وضعیت بازدید بازنشستگان از اماکن تاریخی بیان کرد: براساس شیوهنامه وزارتخانه، بازدید بازنشستگان از موزهها و محوطههای تاریخی زیر پوشش، بهصورت نیمبها است و در مناسبتهای خاص نیز ورودی این اماکن برای عموم رایگان اعلام میشود.
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