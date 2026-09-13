کشف و ضبط بیش از ۲ تن مرغ فاسد و غیرقابل مصرف در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال دباغ اظهار کرد: بازرسان بهداشتی دامپزشکی شهرستان اردبیل در جریان بازدیدهای بهداشتی از اماکن عرضه، کارگاههای بسته بندی و سردخانه ها مقدار ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم مرغ فاسد و غیر قابل مصرف را از یک کارگاه بسته بندی کشف و با تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضائی از ورود آن به چرخه مصرف انسانی جلوگیری کردند.

وی افزود: نظارت های بهداشتی دامپزشکی به عنوان یک سپر دفاعی در برابر مخاطرات بهداشتی است و این نظارتها از زنجیره تولید تا مصرف از کشتارگاهها و مراکز بسته بندی تا ناوگان حمل و نقل خودروئی و مراکز عرضه با قاطعیت اجراء می شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اردبیل با بیان اینکه امنیت غذایی و سلامت عمومی جامعه خط قرمز دامپزشکی است افزود با متخلفین و سوء استفاده کنندگان این حوزه به هیچ عنوان مماشات نکرده و با جدیت برخورد می کنیم.

دباغ با تاکید بر اینکه نظارت های بهداشتی دامپزشکی بصورت مستمردرجریان است گفت تامین سلامت مردم یکی از وظایف اصلی دامپزشکی است و برای تحقق این هدف بازرسان دامپزشکی شبانه روز تلاش می کنند تا فراورده های خام دامی بصورت بسته بندی و با بهترین کیفیت و شکل ممکن بدست مصرف کننده برسد.