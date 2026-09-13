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کد مطلب 6945724
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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

اولین تمرین تیم ملی فوتبال امید در ناگویا

اولین تمرین تیم ملی فوتبال امید در ناگویا

تصاویری از اولین تمرین تیم ملی امید فوتبال ایران در ناگویا را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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