دریافت 2 MB کد مطلب 6945724 https://mehrnews.com/x3d3Rv ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲ کد مطلب 6945724 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲ اولین تمرین تیم ملی فوتبال امید در ناگویا تصاویری از اولین تمرین تیم ملی امید فوتبال ایران در ناگویا را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط روئینگ ایران در ناگویا شانس کسب مدال طلا دارد طلا سختتر از همیشه؛امیدهای وزنهبرداری ایران در ناگویا+برنامه مسابقات علیرضا نصیری به ناگویا رسید؛ فرصت ۲۱ روزه جواب داد لغو اردوی برون مرزی تیم ملی واترپلو به خاطر افزایش بی رویه قیمت بلیت برچسبها فوتبال تیم ملی امید بازی های آسیایی بازی های آسیایی 2026 ناگویا
نظر شما