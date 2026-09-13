روئینگ ایران در ناگویا شانس کسب مدال طلا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شادی رئیس فدراسیون روئینگ در نشست خبری امروز خود در جمع رسانه ها گفت: از ۱۶ آذرماه که به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شدم تلاشهای زیادی برای این تیم صورت گرفت. در شرایط جنگی هم برنامه ها از سوی سرمربی در خانه هم دنبال شد و به محض آتش بس اردوها آغاز و تا شهریورماه و زمان اعزام ادامه داشت. تیم آماده و خوبی راهی مسابقات شده است.از ۸ ماده ۶ ماده پیش بینی مدال داریم و امیدوادم بتوانیم مدالها و افتخارات خوبی کسب کنیم.



وی ادامه داد: دو اردوی چین و روسیه پیش بینی شده بود اما به دلیل شرایط کشور و موقعیت اردوها تصمیم گرفتیم به این اردوها نرویم.با توجه به امکاناتی که داشتیم اردوی برون مرزی را نیاز ندیدیم که تیم اعزام شود. تیم زودتر به ناگویا رفته و با یک شرکت هم هماهنگ شد تا قایق ها زودتر به تیم برسد و الان تمرینات را شروع کرده و فرصت خوبی شده که قایق ها را تنظیم کنند و همین قایق ها را به ناگویا می برند و ما با این برنامه دغدغه تنظیم قایق ها را برای بازیها نداریم.



وی افزود: پیش بینی که کرده ایم با توجه به نتایج تیم در قهرمانی آسیا و بازیهای اسیایی قبلی، در ۸ ماده در ناگویا شرکت کنیم که شامل چهار ماده زنان و چهار ماده مردان خواهد بود. شرایط و رکوردها ۶ مدال پیش بینی کرده ایم که واقعا می توانیم این تعداد مدال را کسب کنیم اما رنگ این مدال ها توسط ورزشکاران مشخص می شود. اگر اتفاق خاصی نیافتد و ورزشکاران صد خود را بگذارند، امیدوارم حداقل شانس مدال طلا داشته داریم.



شادی در خصوص وضعیت حضور مربیان خارجی در تیم های ملی روئینگ گفت: ما دو مربی داشتیم و قرارداد داشتیم و حتی با وزیر هم صحبت کردیم تا با این مربیان ادامه کار بدهیم. در مسابقات ویتنام هم نتایج خوبی کسب شد اما زمانیکه اردوها شروع شد، خورد به شرایط کشور و جنگ و مربیان راضی نشدند به تیم برگردند. البته چند اردوی تیم را به صورت اینترنتی نظارت کردند. پیشنهاد دادند که در مسابقات برون مرزی تیم را هدایت کنند اما ما قبول نکردیم . در این دو سال با مربیان خارجی زیادی صحبت شد اما بسیاری از مربیان خارجی تمایل نداشتند یا می خواستند آنلاین تمرین بدهند که ما به این شکل راضی به همکاری نبودیم.



وی تاکید کرد: الان تایم بچه ها بهتر شده و تست هایی گه گرفته شده خوب شده است و با توجه به ثبت آن زمان ها این مدال ها را پیش بینی کرده ایم.



وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قایقرانان روئینگ در بازیهای المپیک پاریس به واسطه فعالیت در فضای مجازی دچار حواشی شدند، چه تدبیری برای جلوگیری از بروز دوباره این اتفاق داشته اید؟ هم گفت: این دوره از ورزشکاران خواسته ایم کمتر وارد این فضا شوند البته قانون ناگویا این است که نمی توانند فیلم و عکس بگذارند و ما هم خواسته ایم در این مدت از گوشی ها و فضای مجازی دور باشند. در این چند روز هم که اعزام شده اند این مسئله رعایت شده و گوشی ها خاموش تا آن اتفاقات پاریس اینجا نیافتاد.



شادی ادامه داد: برخی از ورزشکاران در حین اردوها درآمدهایی از تبلیغات دارند چرا که ورزشکاراران ما درآمد خاصی ندارند و درآمد باشگاهی آنها هم به نسبت برخی رشته ها که میلیاردی است بسیار کمتر است. با این وجود از بچه ها خواسته ایم که حضور در فضای مجازی را در این مدت کنترل کنند.



وی در مورد دریاچه آزادی و استفاده از این دریاچه گفت: ما استفاده ای در حال حاضر نداریم و فقط هیات تهران از آن استفاده می کند و تا به امروز هم مشکلی بابت حضور روئینگ در دریاچه به شکل همزمان با فدراسیون قایقرانی نداریم و همکاری خوبی داشته و مشکلی نداریم.



وی در مورد برگزاری اولین دوره لیگ روئینگ هم بیان کرد: اولین دوره لیگ روئینگ را می خواهیم برگزار کنیم، تا الان ۶ باشگاه در بخش زنان و مردان ثبت نامه کرده اند و اگر مشکلی پیش نیاید رقابتها از اواخر مهرماه شروع شود. اما مشکلی که داریم این است که نفرات محدود است و ورزشکار کم داریم و هر سه باشگاهی که در بخش زنان و مردان هستند تعداد ورزشکار محدودی در اختیار دارند. تلاش می کنیم که بتوانیم لیگ خوبی را برنامه ریزی کنیم.



رئیس فدراسیون روئینگ درخصوص تجهیزات و زیرساختهای این رشته برای برگزاری اولین دوره لیگ این رشته هم تصریح کرد: وقتی ما فدراسیون روئینگ را از فدراسیون قایقرانی تحویل گرفتیم امکانات مان محدود بود، جز قایق ها که همان قبلی ها بود تعدادی پارو خریداری کرده ایم. در بحث باشگاهی، باشگاه ها با ورزشکاران خوب قرارداد می بندند و با توجه به تعداد ورزشکار کم، تعداد تیم ها محدود است. از نظر زیر ساخت مشکل نداریم حتی در کشورهای تاپ دنیا هم ۹۰ درصد تمرینات در دریاچه ها و رودخانه ها برگزار می شود و فقط برای مسابقات در پیست تمرین دارند و از این نظر ما مشکلی در بحث زیرساخت نداریم.