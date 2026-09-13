علیرضا نصیری به ناگویا رسید؛ فرصت ۲۱ روزه جواب داد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصیری ملی‌پوش وزنه‌برداری دسته ۱۱۰ کیلوگرم که پس از عملکرد نه‌چندان مطلوب در رکوردگیری‌های قبلی در آستانه خط خوردن از ترکیب تیم اعزامی قرار گرفته بود، با تصمیم بهداد سلیمی ۲۱ روز فرصت داشت تا به رکوردهای مورد انتظار کادر فنی برسد. سرمربی تیم ملی پیش از این تأکید کرده بود که در صورت بازگشت نصیری به شرایط ایده‌آل، اعزام او به ناگویا قطعی خواهد شد. به این ترتیب، نصیری که پیش از این نایب‌قهرمانی جهان را در کارنامه دارد، به‌عنوان ششمین نماینده وزنه‌برداری ایران راهی بازی‌های آسیایی خواهد شد.

نصیری البته در ناگویا کار ساده‌ای برای رسیدن به مدال نخواهد داشت و باید با چهره‌های قدرتمندی همچون اکبر ژورایف ازبک و دیگر مدعیان دسته ۱۱۰ کیلوگرم آسیا رقابت کند. با این حال، بازگشت او به ترکیب اعزامی می‌تواند شانس ایران برای کسب مدال در این وزن را افزایش دهد.

با اضافه شدن نصیری، ترکیب وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا در بخش مردان شامل میرمصطفی جوادی، علی عالی‌پور، علیرضا نصیری و علی داودی و در بخش زنان شامل ریحانه کریمی و مهسا بهشتی خواهد بود.

تیم ملی وزنه‌برداری ایران روز جمعه تهران را به مقصد ژاپن برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ترک خواهد کرد.