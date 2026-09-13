اعلام آمادگی امارات برای میزبانی مذاکرات صلح اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرتی، امارات آمادگی خود را برای میزبانی مذاکرات سهجانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی اعلام کرده و مسکو نیز این پیشنهاد را «کاملاً قابل قبول» دانسته است.
یوری اوشاکوف، دستیار رئیسجمهور روسیه گفت دستیابی به توافق درباره مسئله سرزمینی میتواند روند مذاکرات برای حلوفصل بحران اوکراین را تسهیل کند. به گفته او، طرفها علاوه بر مسئله سرزمینی، همچنان باید درباره چند موضوع دیگر نیز به توافق برسند.
اوشاکوف افزود امارات آماده است بستری را برای برگزاری مذاکرات سهجانبه در ابوظبی فراهم کند و روسیه این محل را برای مذاکرات مناسب میداند. او همچنین گفت مقامهای آمریکایی پس از گفتوگوی چندساعته با ولادیمیر پوتین درک بهتری از مواضع روسیه پیدا کردهاند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز ابراز امیدواری کرده است که نشست سهجانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در آینده نزدیک برگزار شود. او تأکید کرد که در حال حاضر پیشنهاد جدیدی برای حلوفصل بحران اوکراین مطرح نشده و نشست سهجانبه میتواند فرصتی برای بررسی گزینههای موجود باشد.
جرد کوشنر، داماد رئیسجمهور آمریکا نیز پیشتر گفته بود واشنگتن به دنبال راهحلی است که برای هر دو طرف روسی و اوکراینی قابل قبول باشد. او افزود روسیه اهداف خود را بهروشنی مشخص کرده، اما اوکراین در حال حاضر شروط مسکو را نمیپذیرد.
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