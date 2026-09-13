حمله روسیه به یک کشتی اوکراینی در بندر اودسا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این کشور به حملات خود علیه بنادر و کشتی های اوکراینی حامی نیروهای مسلح این کشور ادامه می دهد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: نیروهای مسلح موفق شدند یک کشتی باری که تجهیزات نظامی برای نیروهای اوکراینی را جا به جا می کرد هدف قرار دهند.

بر اساس این گزارش، عملیات هوایی نیروهای روسی علیه کشتی مذکور در بندر اودسا صورت گرفته است.

از نیمه ژوئیه گذشته ارتش روسیه هدف قرار دادن کشتی های اوکراینی و مراکز ذخایر نیروهای این کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود قرار داده است.

مسئولان روسیه تاکید کرده اند که طی سه سال گذشته حدود هشت هزار کشتی حامل محموله های نظامی از بنادر اودسا استفاده کرده اند.