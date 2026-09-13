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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

واکنش روسیه به درخواست زلنسکی: ممکن نیست

واکنش روسیه به درخواست زلنسکی: ممکن نیست

سخنگوی کرملین به اعلام آمادگی زلنسکی برای دیدار با پوتین در آمریکا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین از نشست بریکس در دهلی نو اعلام کرد که برگزاری نشست میان رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در آمریکا غیر ممکن است.

وی اضافه کرد: بار دیگر موضع روسیه را تکرار می کنم. برگزاری هر نشستی جز در پایتخت روسیه مردود است.

پیشتر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در حاشیه نشست سران گروه ۲۰ در آمریکا طی سال جاری اعلام آمادگی کرده بود.

کرملین در واکنش به این سخنان تاکید کرد که هنوز تصمیمی در خصوص مشارکت پوتین در نشست گروه ۲۰ اتخاذ نشده است.

آمریکا سال جاری ریاست نشست ۲۰ را با مشارکت ۱۹ کشور در کنار اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا برعهده دارد.

کد مطلب 6945686

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