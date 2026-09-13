به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از اعلام آمادگی نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین برای کمک به دستیابی به راه‌حلی برای بحران اوکراین استقبال کرده است.

پسکوف روز یکشنبه اعلام کرد شی جین‌پینگ و نارندرا مودی در دیدارهای خود با پوتین، موضوع اوکراین را مطرح کرده و آمادگی خود را برای کمک به روند حل‌وفصل این بحران اعلام کرده‌اند.

به گفته سخنگوی کرملین، پوتین از این آمادگی استقبال کرده و جزئیات آخرین تحولات روند مذاکرات و تلاش‌ها برای حل‌وفصل بحران اوکراین را با رهبران چین و هند در میان گذاشته است.

پسکوف این اظهارات را در پایان سفر سه‌روزه پوتین به هند مطرح کرد و همچنین گفت گروه بریکس همچنان در حال گسترش و تقویت جایگاه خود است.

او با اشاره به نشست بریکس پلاس گفت تعداد کشورهای مشارکت‌کننده و همچنین اهمیت و عمق موضوعاتی که این کشورها در چارچوب دستورکار بریکس مطرح می‌کنند، نشان‌دهنده روند رو به رشد این گروه است.