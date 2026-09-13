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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

استقبال پوتین از پیشنهاد مودی و شی جین‌پینگ درباره اوکراین

استقبال پوتین از پیشنهاد مودی و شی جین‌پینگ درباره اوکراین

سخنگوی کرملین گفت که رئیس جمهور روسیه از اعلام آمادگی نخست‌وزیر هند و رئیس‌جمهور چین برای کمک به دستیابی به راه‌حلی برای بحران اوکراین استقبال کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از اعلام آمادگی نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین برای کمک به دستیابی به راه‌حلی برای بحران اوکراین استقبال کرده است.

پسکوف روز یکشنبه اعلام کرد شی جین‌پینگ و نارندرا مودی در دیدارهای خود با پوتین، موضوع اوکراین را مطرح کرده و آمادگی خود را برای کمک به روند حل‌وفصل این بحران اعلام کرده‌اند.

به گفته سخنگوی کرملین، پوتین از این آمادگی استقبال کرده و جزئیات آخرین تحولات روند مذاکرات و تلاش‌ها برای حل‌وفصل بحران اوکراین را با رهبران چین و هند در میان گذاشته است.

پسکوف این اظهارات را در پایان سفر سه‌روزه پوتین به هند مطرح کرد و همچنین گفت گروه بریکس همچنان در حال گسترش و تقویت جایگاه خود است.

او با اشاره به نشست بریکس پلاس گفت تعداد کشورهای مشارکت‌کننده و همچنین اهمیت و عمق موضوعاتی که این کشورها در چارچوب دستورکار بریکس مطرح می‌کنند، نشان‌دهنده روند رو به رشد این گروه است.

کد مطلب 6945856

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