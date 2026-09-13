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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

روسیه از آزادسازی یک شهرک جدید در خارکیف خبر داد

روسیه از آزادسازی یک شهرک جدید در خارکیف خبر داد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور در شمال شرق اوکراین کنترل شهرک «چرنیافکوف» را به دست گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور در شمال شرق اوکراین کنترل شهرک «چرنیافکوف» در استان خارکیف را به دست گرفته‌اند و همزمان عملیات محاصره نیروهای اوکراینی در این منطقه را تشدید کرده‌اند.

وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای گروه «شمال» پس از عقب راندن نیروهای اوکراینی، کنترل شهرک چرنیافکوف در استان خارکیف را در دست گرفته‌اند. به گفته این وزارتخانه، نیروهای روسیه همچنین تلاش ارتش اوکراین برای شکستن محاصره در نزدیکی شهرک‌های سلیزنیوو و گوگینو را ناکام گذاشته‌اند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور در حال گسترش محدوده محاصره و درگیری با نیروهای اوکراینی در اطراف اولخواتکا هستند. بر اساس این گزارش، نیروهای اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۵ نظامی و یک سامانه رباتیک زمینی را از دست داده‌اند.

این وزارتخانه همچنین گفت پدافند هوایی روسیه طی ۲۴ ساعت، هفت بمب هدایت‌شونده، دو موشک آمریکایی HIMARS و ۹۰۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است.

کد مطلب 6945951

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