به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جواد مروی بعدازظهر یکشنبه در پایان درس خارج فقه با اشاره به تحولات اخیر یمن و پیروزی‌های مجاهدان انصارالله در منطقه راهبردی باب‌المندب، این دستاوردها را به مردم مظلوم و مقاوم این کشور تبریک گفت.



دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه اخبار و اطلاعاتی از تحولات داخل یمن در اختیار دارد که ممکن است در فضای عمومی مطرح نشده باشد، اظهار کرد: آنچه در یمن طی روزهای اخیر رخ داده، فراتر از مطالبی است که در برخی مجامع عمومی بیان شده و می‌توان آن را یک پیروزی بسیار بزرگ و تاریخی برای مردم این کشور دانست.



وی با اشاره به سال‌ها فشار و محاصره علیه ملت یمن افزود: نزدیک به ۱۲ سال است که این ملت مظلوم در شرایط بسیار سختی قرار دارد و فرزندان بنی‌امیه و بنی‌مروان آنان را تحت فشار و محاصره قرار داده‌اند، با این حال مردم یمن در برابر این وضعیت ایستادگی کردند و مقاومت خود را ادامه دادند.



آیت الله مروی مقاومت مردم یمن را دارای پیام و درس برای ملت‌های جهان دانست و تصریح کرد: این ملت با وجود حصر و فشار سنگین، از ایستادگی دست نکشید و آنچه امروز در این کشور رقم خورده، باید به عنوان یک پیروزی بزرگ مورد توجه قرار گیرد.



وی ضمن تبریک این موفقیت‌ها به مردم یمن گفت: ما این فتح‌های بزرگ را به مردم مظلوم و مقاوم یمن تبریک می‌گوییم و امیدواریم ابعاد واقعی آن در آینده برای همگان روشن‌تر شود.



یمن در کنار مردم فلسطین ایستاد



دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور با خطاب قرار دادن اهل سنت منصف در سراسر جهان اظهار کرد: باید دید مردمی که برای مسئله فلسطین و غزه ایستادند و همه هستی خود را در این مسیر گذاشتند، در مقابل این مظلومیت چه جایگاهی دارند و چرا کسانی که خود را در میان اهل سنت معرفی می‌کنند، در برابر رنج مردم یمن سکوت کردند.



مروی با اشاره به حمایت‌های مردم یمن از فلسطین و غزه ادامه داد: مردم یمن در گفتار و عمل با مردم غزه و فلسطین همدردی کردند و برای این مسئله هزینه دادند، در حالی که فرزندان بنی‌امیه و بنی‌مروان در میان اهل سنت در برابر این ملت مظلوم اقدامی انجام ندادند.



وی با اشاره به تحولات نظامی روزهای اخیر در یمن بیان کرد: در مدت حدود ۱۲ ساعت، شرایط به گونه‌ای تغییر کرد که طومار جریان مقابل درهم پیچیده شد و ابعاد و آثار این اتفاق در آینده روشن خواهد شد.



مروی همچنین به انتقال نیروهای تکفیری به یمن اشاره کرد و گفت: در همین روزهای اخیر، با هماهنگی ترکیه و عربستان سعودی، چند هزار نیروی تکفیری از استانبول و عربستان به یمن منتقل شدند تا در برابر مردم این کشور قرار گیرند.



وی افزود: هنگامی که تلاش برای شکستن محاصره آغاز شد، جریان‌های وابسته به بنی‌امیه در برابر موالیان امیرالمؤمنین(ع) قرار گرفتند، اما مردم یمن در این شرایط نیز پیروزی بزرگی به دست آوردند که ابعاد و نتایج آن در آینده بیشتر آشکار خواهد شد.



دست از فشار بر شیعیان افغانستان بردارید



دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود با محکوم کردن حمله طالبان به حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) در کابل اظهار کرد: حکومت طالبان از آغاز حرکت خود، با تفکر و خوانش خاصی که از اسلام ارائه می‌کرد، متأسفانه رفتارهایی نامطلوب و غیرعقلایی را در پیش گرفت.



آیت الله مروی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان در افغانستان گفت: نیمی از جمعیت این کشور که زنان هستند، از آموزش و بسیاری از عرصه‌های اجتماعی محروم شدند و پس از آن، برخورد با اتباع مکتب اهل بیت(ع) نیز در دستور کار قرار گرفت.



وی ادامه داد: در ادامه این روند، حقوق اتباع اهل بیت(ع) محدود شد و حسینیه‌ها و تکایا تعطیل شدند و اکنون نیز شاهد حمله به حوزه علمیه بزرگ خاتم‌النبیین(ص) در کابل هستیم.



دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور افزود: بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در جریان این اقدام تعدادی از طلاب جوان بازداشت و برخی نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و تعدادی از استادان حوزه نیز توسط نیروهای طالبان با خود برده شده‌اند.



وی خطاب به مسئولان طالبان گفت: اگر سواد تاریخی دارید، خودتان تاریخ افغانستان را بخوانید و اگر ندارید، از کسی بخواهید تاریخ این کشور را برای شما بخواند، چراکه اتباع اهل بیت(ع) در افغانستان در حفظ این کشور و جلوگیری از تجزیه آن نقش داشته‌اند.



تاریخ افغانستان را دوباره بخوانید



مروی با تأکید بر نقش شیعیان در تحولات افغانستان اظهار کرد: پیروان اهل بیت(ع) در این کشور جان خود را برای افغانستان فدا کردند و در تأمین امنیت ملی این کشور نقش داشتند و توانستند روحیه برادری و محبت را با برادران اهل سنت خود به بالاترین سطح برسانند.



وی با اشاره به سابقه تاریخی حضور شیعیان در افغانستان تصریح کرد: تاریخ خودتان را مرور کنید و ببینید آباء و اجداد شما در طول تاریخ با شیعیان چگونه رفتار کردند، در حالی که سابقه حضور شیعه در این سرزمین به قرن نخست هجری بازمی‌گردد.



دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور ادامه داد: هر اندازه که گذشتگان شما علیه شیعیان خشونت و کشتار به کار بردند، نتوانستند آنان را سرکوب کنند و پیروان اهل بیت(ع) در طول زمان نه‌تنها از میان نرفتند بلکه بالنده‌تر شدند.



مروی افزود: امروز جمعیت‌هایی از شیعیان افغانستان در اروپا و آمریکا حضور دارند و پرچمدار مذهب خود هستند، بنابراین توصیه می‌کنم از این اقدامات دست بردارید، چراکه روش‌هایی که پیشینیان شما در برابر شیعیان به کار گرفتند، نتیجه‌ای نداشت و شما نیز از این مسیر به نتیجه نخواهید رسید.

