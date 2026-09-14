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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

پورسان: تیراندازی در اسالم جان مستأجر ۳۶ ساله را گرفت

پورسان: تیراندازی در اسالم جان مستأجر ۳۶ ساله را گرفت

رشت- سخنگوی مرکز اورژانس گیلان از جان‌باختن یک مرد ۳۶ ساله در پی وقوع تیراندازی در منطقه بالاده اسالم خبر داد.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۷:۳۰ صبح امروز، ۲۳ شهریورماه، گزارشی مبنی بر وقوع تیراندازی در منطقه بالاده اسالم به واحد ارتباطات مرکز اورژانس گیلان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شد و کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، با مصدومی مواجه شدند که از ناحیه قفسه سینه دچار آسیب شدید شده و فاقد علائم حیاتی بود.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان ادامه داد: تیم عملیاتی اورژانس با انجام اقدامات پیشرفته احیای قلبی ریوی و تلاش برای نجات مصدوم، وی را برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید نورانی تالش منتقل کردند.

پورسان بیان کرد: مصدوم، مردی ۳۶ ساله و بنا بر اطلاعات اولیه مستأجر محل حادثه بود که پس از انتقال به بیمارستان تحت اقدامات درمانی کادر پزشکی قرار گرفت، اما با وجود تلاش‌های انجام‌شده جان خود را از دست داد.

وی تصریح کرد: جزئیات بیشتر این حادثه از سوی مراجع انتظامی و قضایی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6946626

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