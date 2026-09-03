سوختگی ۴ نفر در حریق خیابان ۲۲ آبان لاهیجان؛ حال یک مصدوم وخیم است

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۳:۳۱ امروز گزارشی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در خیابان ۲۲ آبان شهرستان لاهیجان به مرکز اورژانس گیلان اعلام شد که بلافاصله نیروهای اورژانس ۱۱۵ به همراه آمبولانس‌های این مرکز برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس بررسی کارشناسان اورژانس در محل، چهار نفر در این حادثه دچار سوختگی شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و مراقبتی، سه نفر از مصدومان توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان پیروز لاهیجان منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان ادامه داد: یک مصدوم دیگر نیز با وسیله نقلیه شخصی به بیمارستان منتقل شد.

پورسان با اشاره به آخرین وضعیت مصدومان گفت: مصدومان این حادثه در نواحی قفسه سینه و صورت دچار سوختگی شده‌اند و به جز یکی از مصدومان که در شرایط وخیم قرار دارد، سایر مصدومان از سطح هوشیاری نرمال برخوردار هستند.