واژگونی پاترول در تالش یک کشته و ۳ مصدوم بر جای گذاشت

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان پاترول در محدوده خطبه‌سرای شهرستان تالش، یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

وی افزود: در این حادثه، یک زن ۲۵ ساله به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان با اشاره به انتقال مصدومان به مراکز درمانی بیان کرد: دو نفر از مصدومان شامل یک مرد ۳۰ ساله و یک زن ۴۵ ساله، توسط کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی به بیمارستان نورانی تالش منتقل شدند.

پورسان ادامه داد: مصدوم دیگر این حادثه نیز توسط امدادگران جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان نورانی تالش انتقال یافت.