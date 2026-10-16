  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

واژگونی پاترول در تالش یک کشته و ۳ مصدوم بر جای گذاشت

واژگونی پاترول در تالش یک کشته و ۳ مصدوم بر جای گذاشت

تالش- سخنگوی مرکز اورژانس گیلان از جان‌باختن یک زن ۲۵ ساله و مصدومیت سه نفر دیگر در پی واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان پاترول در محدوده خطبه‌سرای شهرستان تالش خبر داد.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان پاترول در محدوده خطبه‌سرای شهرستان تالش، یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

وی افزود: در این حادثه، یک زن ۲۵ ساله به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان با اشاره به انتقال مصدومان به مراکز درمانی بیان کرد: دو نفر از مصدومان شامل یک مرد ۳۰ ساله و یک زن ۴۵ ساله، توسط کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی به بیمارستان نورانی تالش منتقل شدند.

پورسان ادامه داد: مصدوم دیگر این حادثه نیز توسط امدادگران جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان نورانی تالش انتقال یافت.

کد مطلب 6979771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها