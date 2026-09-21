تصادف در جاده رشت ـ تهران ۲ فوتی برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورسان صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: ساعت ۷:۴۲ صبح امروز، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودروی سواری با کامیون پارک‌شده در حاشیه جاده رشت به تهران، روبه‌روی درب شماره ۲ پارک جنگلی سراوان به مرکز اورژانس گیلان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای اورژانس با اعزام آمبولانس به محل حادثه، اقدامات لازم را انجام دادند.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان با اشاره به شدت حادثه گفت: متأسفانه در این حادثه دو مرد جان خود را از دست دادند.

پورسان تصریح کرد: پیکر جان‌باختگان پس از انجام اقدامات لازم، برای طی مراحل قانونی به نیروهای انتظامی و جمعیت هلال‌احمر تحویل داده شد.