علیرضا طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برداشت خرما در شهرستان گرمسیری مهران تا اواسط مهرماه ادامه دارد، اظهار داشت: در منطقه بهرامآباد مهران، باغهای متعددی وجود دارد و انواع مختلف خرما از جمله پیارم، رتب و زاهدی در این منطقه کشت میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با بیان اینکه برداشت خرما در بیش از ۱۳۰ هکتار از نخلستانهای مهران در حال انجام است، گفت: پیشبینی میشود بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن خرما از این نخلستانها برداشت شود.
وی با بیان اینکه برخی از باغداران بیش از دو دهه است که در این نخلستانها فعالیت میکنند، تصریح کرد: خرمای پیارم برای اولین بار در این شهرستان به ثمر رسیده و با توجه به کیفیت مطلوب، محصول امسال از بازار خوبی برخوردار خواهد بود و باغداران نیز از این وضعیت ابراز رضایت کردهاند.
رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام در پایان با تأکید بر اینکه توسعه نخلستانها در مناطق گرمسیری استان، نقش مهمی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی دارد، خاطرنشان کرد: با حمایت از باغداران، شاهد افزایش سطح زیر کشت و تولید خرما در سالهای آینده خواهیم بود، به گونهای که این محصول میتواند به یکی از قطبهای تولید خرما در غرب کشور تبدیل شود.
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