یاسین حسن‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های تولید خرما در شهرستان قصرشیرین اظهار کرد: در مجموع حدود یک‌هزار هکتار باغ خرما در این شهرستان وجود دارد که از این میزان، ۴۰۰ هکتار به مرحله باردهی رسیده و تولید محصول دارد.

وی افزود: نخلستان‌های بارور قصرشیرین به‌طور میانگین در هر هکتار حدود ۱۲ تن خرما تولید می‌کنند که بر این اساس، میزان تولید سالانه در سطح ۴۰۰ هکتار باغ مثمر شهرستان حدود چهار هزار و ۸۰۰ تن برآورد می‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قصرشیرین با اشاره به ظرفیت موجود برای توسعه تولید خرما تصریح کرد: برخورداری از سطح قابل‌توجه نخلستان‌ها و افزایش تدریجی باغ‌های بارور، فرصت مناسبی برای ارتقای تولید این محصول در منطقه فراهم کرده است.

حسن‌پور توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی خرما را از زمینه‌های قابل پیگیری در این بخش دانست و گفت: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصول و استفاده مؤثرتر از توان تولیدی نخلستان‌های شهرستان کمک کند.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی قصرشیرین خاطرنشان کرد: آب‌وهوای گرمسیری این شهرستان، زمینه مناسبی برای پرورش نخل و تولید خرما فراهم کرده و قصرشیرین از مناطق مستعد استان کرمانشاه در این حوزه به شمار می‌رود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قصرشیرین در پایان تأکید کرد: توسعه نخیلات و افزایش بهره‌برداری از ظرفیت باغ‌های خرما می‌تواند به رونق فعالیت‌های کشاورزی، تقویت اشتغال و بهبود درآمد باغداران منطقه کمک کند.