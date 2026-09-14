به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترکی که امروز میان فدراسیون دوومیدانی و فدراسیون ورزش های دانش آموزی در محل دفتر ریاست فدراسیون دوومیدانی برگزار شد دو طرف درباره انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در زمینه استعدادیابی و بررسی خلأهای موجود در مسیر اجرای آن به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در ابتدای این نشست احسان حدادی رئیس فدراسیون دوومیدانی ضمن خوشامدگویی به حاضران در جلسه گفت: استعدادیابی حلقه ابتدایی زنجیره‌ای است که در نهایت به کسب نتیجه و افتخار در رویدادهای بین‌المللی، نظیر بازی‌های آسیایی پیش‌ رو، منجر خواهد شد؛ اتفاقی که شرایط کنونی نشان می‌دهد در گذشته به‌خوبی رخ نداده است و حالا ما از مجموع ۲۴ ماده دوومیدانی، تنها در ۱۰ یا ۱۱ ماده نماینده داریم.

او ادامه داد: مرحله پس از استعدادیابی و آموزش، حفظ ورزشکار مستعد است که در این بخش نیز در گذشته ضعف‌های عمده‌ای وجود داشت. به‌عنوان نمونه، من خودم از خودم مراقبت کردم و توانستم به موفقیت‌های متعدد و مدال‌های مهمی دست پیدا کنم؛ اما سیستم درستی در این زمینه وجود نداشت. اکنون، حداقل در دوومیدانی چنین مشکلی نداریم. حفظ استعدادها و ورزشکاران نخبه به کمپ تخصصی نیاز دارد و اکنون ما یکی از بهترین کمپ‌ها را در میان فدراسیون‌ها در اختیار داریم. کمتر فدراسیونی در ۲۲ ماه گذشته اردویی مستمر با چنین کیفیت غذا و امکاناتی برگزار کرده و آن‌قدر موفق عمل کرده است که ورزشکاران دیگر نمی‌خواهند اردو را ترک کنند.

حدادی در ادامه به دانش مربیان و جایگاه مهم آن در روند استعدادیابی و آموزش ورزشکاران اشاره کرد و گفت: به نظر من مهم‌ترین بخش این فرایند و ضعف عمده ما در دوومیدانی ضعف علمی مربیان است. مهم‌ترین حوزه‌ای که فدراسیون نیز علاقه‌مند به فعالیت و صرف زمان و هزینه در آن است، همین‌جاست. اگر ورزشکار در سنین پایین آموزش نادرستی ببیند، اصلاح آن در رده بزرگسالان بسیار دشوار و گاهی غیرممکن خواهد بود.

رئیس فدراسیون دوومیدانی در پایان خاطرنشان کرد: در روند استعدادیابی کار اصلی را آن‌هایی انجام می‌دهند که در شهرستان‌ها و در کف میدان مشغول فعالیت هستند. ما برای آموزش و پرورش این مربیان، به‌صورت همه‌جانبه آماده همکاری هستیم. در این سنین در کنار مهارت‌های ورزشی موضوعات بسیاری وجود دارد که باید به ورزشکاران آموزش داده شود. البته پیش از آن وظیفه ما تربیت مربیانی است که بتوانند آموزش‌های مدنظرمان را به ورزشکاران رده‌های پایه منتقل کنند.

در ادامه این نشست مریم منظمی سرپرست دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان، با تأکید بر اتخاذ تصمیم‌های اجرایی گفت: به نظر من دیگر زمان عبور از حرف‌های شعاری و نمایشی فرا رسیده است. برنامه‌ریزی باید به‌گونه‌ای انجام شود که قابلیت اجرا داشته باشد.

او ادامه داد: دوومیدانی به معنای واقعی کلمه مادر ورزش‌هاست. متأسفانه باید بگویم بسیاری از ورزشکاران سطح بالا و حتی المپیکی ما، درست دویدن را نمی‌دانند و با این حال در بالاترین سطح مسابقات بین‌المللی نیز حاضر می‌شوند. وزیر ورزش و جوانان نیز بارها بر استعدادیابی در دوومیدانی به‌خصوص در بخش بانوان، تأکید کرده و تنها خواسته‌ای که در این حوزه از ما داشته همین بوده است. همه این موارد جایگاه مهم دوومیدانی در میان سایر رشته‌ها را نشان می‌دهد. لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و پای کار آمدن تمام نهادها، به برنامه‌ای مدون، دقیق و قابل‌اجرا برسیم تا استعدادیابی در این رشته مادر به بهترین شکل ممکن انجام شود.

احمد صائبی رئیس فدراسیون دانش‌آموزی نیز با تأکید بر جایگاه ویژه مدارس در امر استعدادیابی و شناسایی ورزشکاران مستعد گفت: مدرسه بزرگ‌ترین نهاد استعدادیابی در کشور است و برنامه‌ریزی در این زمینه، بدون در نظر گرفتن جایگاه این نهاد مهم، مسیر درستی را پیش روی ما قرار نمی‌دهد. از لحاظ سخت‌افزاری و حتی نیروی انسانی، ضعف‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد که برطرف کردن آن‌ها به‌تنهایی از عهده ما برنمی‌آید. تمام دستگاه‌ها و نهادهای مسئول باید پای کار باشند تا بتوانیم به شرایط مطلوب نزدیک شویم.

او همچنین گفت: مسابقات استعدادیابی دوومیدانی را در شش منطقه کشور برگزار کردیم که تجربه بسیار بهتری نسبت به مسابقات متمرکز بود. از دل همین مسابقات، نفرات اعزامی به مسابقات جهانی دانش‌آموزی و ورزشکاران مستعدی انتخاب شده‌اند که تعدادی از آن‌ها اکنون در تیم ملی دوومیدانی حضور دارند و حتی برخی از آنان راهی المپیک جوانان داکار خواهند شد.

احمد یزدانیان، مسئول کمیته دوومیدانی سازمان ورزش شهرداری تهران، نیز به جایگاه و فعالیت‌های شهرداری‌ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: هدف ما در شهرداری، توسعه و گسترش دوومیدانی در جامعه و میان کودکان و نوجوانان است. با این حال، در زمینه استعدادیابی اغلب شعار می‌دهیم و هنگام اجرا، کسی را در میدان نمی‌بینیم. اکنون حتی در برخی مدارس، دبیر تخصصی ورزش نداریم؛ چه برسد به افرادی که توانایی استعدادیابی و آموزش داشته باشند. امیدوارم این جلسه نقطه آغاز حرکتی باشد که در ادامه به اتفاق‌های خوب و مؤثری منجر شود. شهرداری نیز در این زمینه پای کار است و هر کجا که نیاز باشد، حضور خواهد داشت.

پژمان معتمدی، مسئول کمیته آموزش فدراسیون دوومیدانی، نیز به سابقه این فدراسیون در اجرای طرح‌های ملی استعدادیابی اشاره کرد و افزود: فکر می‌کنم دوومیدانی، ۲۰ سال پیش، نخستین فدراسیونی بود که طرح ملی استعدادیابی را اجرا کرد. حتی به خاطر دارم که تصویر روی پوستر فراخوان آن نیز متعلق به احسان حدادی بود. با این حال، برخی موانع اجازه نداد این طرح به‌خوبی اجرا شود.

معتمدی ادامه داد: اکنون با نگاه تخصصی احسان حدادی به‌عنوان سرشناس‌ترین قهرمان این رشته و رئیس کنونی فدراسیون می‌توانیم با همکاری فدراسیون دانش‌آموزی، وزارت ورزش و سایر نهادها، گام‌های مؤثری در این زمینه برداریم.

در پایان این جلسه و با تأکید علیرضا صیفوری دبیر فدراسیون امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دو فدراسیون برای اجرای طرح جامع و ملی استعدادیابی دوومیدانی در دستور کار قرار گرفت.

هاشم صیامی و پریسا بهزادی نواب رئیس فدراسیون، علیرضا صیفوری دبیر فدراسیون و فهیمی مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون دوومیدانی دیگر حاضران در این نشست بودند.