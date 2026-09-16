محسن ربانی قهرمان سابق آسیا در ماده پرش با نیزه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی دوومیدانی اعزامی به بازیهای آسیایی، اظهار کرد: ترجیح میدهم پیش از برگزاری مسابقات درباره شانس مدال صحبت نکنم چرا که ممکن است روی عملکرد ورزشکاران تأثیر بگذارد. امیدوارم بچهها بتوانند نتایج قابل قبولی به دست بیاورند.
ربانی با اشاره به محدود بودن فرصت استفاده ورزشکاران از امکانات اردوهای آمادهسازی، خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۱ ورزشکار در شرایط اردویی قرار گرفتند اما به نظر من میشد تعداد بیشتری از ورزشکاران از این امکانات استفاده کنند تا فرصت بیشتری برای حضور در تیم ملی و نشان دادن تواناییهایشان داشته باشند.
قهرمان سابق آسیا درباره نحوه انتخاب نفرات حاظر در تیم ملی نیز گفت: به نظر من انتخاب تیم باید توسط کمیته فنی انجام شود نه کمیته اجرایی. کمیته فنی باید مسئولیت انتخاب ورزشکاران را بر عهده بگیرد و در ادامه نیز از تصمیم خود دفاع کند. همانطور که تشویق وجود دارد باید پاسخگویی درباره انتخابها نیز وجود داشته باشد. سرمربی و اعضای کمیته فنی باید بر اساس معیارهای مشخص تیم را انتخاب کنند و مسئولیت تصمیم خود را بپذیرند.
ربانی درباره اردوی بلاروس و برنامهریزی فدراسیون دوومیدانی عنوان کرد: اطلاعات دقیقی درباره رویکرد فدراسیون و اهداف این اردو منتشر نشده است. نمیدانیم چه برنامهای برای حضور در مسابقات و آمادهسازی تیم وجود داشته و چرا بلاروس انتخاب شده است. شاید مسابقات مناسبتر و کمهزینهتری در کشورهای منطقه وجود داشت که میشد ورزشکاران را به آنها اعزام کرد.
وی با انتقاد از نبود شفافیت در برنامههای فدراسیون گفت: برنامه مسابقات قهرمانی کشور، لیگ و رقابتهای ردههای پایه باید از قبل مشخص و اطلاعرسانی شود. متأسفانه برنامهریزی روشنی در این زمینه دیده نمیشود و مشخص نیست نقشه راه فدراسیون برای توسعه دوومیدانی چیست.
پیشکسوت دوومیدانی درباره وضعیت مادههای مختلف این ورزش اظهار کرد: وقتی مسابقهای برای رشتههای مختلف برگزار نمیشود ورزشکار فرصت محک زدن خود را ندارد. اگر فضای رقابتی وجود نداشته باشد رشتهها بهتدریج افت میکنند و از بین میروند.
ربانی با اشاره به ظرفیتهای موجود در دوومیدانی ایران خاطرنشان کرد: ما در گذشته در رشتههایی مانند پرش با نیزه، پرتابها و دهگانه مدال آسیایی داشتهایم. نمیتوان چند رشته را در اولویت قرار داد و سایر مادهها را کنار گذاشت. دوومیدانی مجموعهای از مادههای مختلف است و برای پیشرفت آن باید به همه بخشها توجه شود.
وی ادامه داد: فدراسیون باید زمینه تمرین و مسابقه را برای ورزشکاران فراهم کند. بسیاری از رشتهها با کمبود فضای تمرینی مناسب، تجهیزات استاندارد و فرصت حضور در رقابتها مواجه هستند. نمیتوان از ورزشکار انتظار نتیجه داشت اما امکانات اولیه را در اختیار او قرار نداد.
قهرمان سابق آسیا در ماده پرش با نیزه درباره لزوم توجه به استعدادهای این رشته گفت: ما در گذشته در ردههای پایه از جمله پرش با نیزه دختران ظرفیت کسب مدال داشتهایم. اما وقتی ورزشکار در اردو دعوت نمیشود، فضای تمرینی و مسابقه در اختیارش قرار نمیگیرد و فرصت حضور در رقابتهای برونمرزی ندارد طبیعی است که نمیتواند رکورد مورد انتظار را ثبت کند.
وی افزود: اگر مسابقه برگزار شود و ورزشکار در رقابتهای باکیفیت شرکت کند میتوان از او انتظار نتیجه خوب داشت. باید به ورزشکاران فرصت داد تا خودشان را نشان دهند.
ربانی درباره لزوم حمایت از همه ورزشکاران تیم ملی نیز اظهار کرد: همه ورزشکاران و مربیان برای ما عزیز هستند و هیچکس دوست ندارد تیم ملی نتیجه نگیرد. هدف همه ما موفقیت دوومیدانی ایران است و نباید اختلافنظرهای کارشناسی به معنای مخالفت با ورزشکاران یا تیم ملی تلقی شود.
وی در پایان گفت: امیدوارم تیم ملی در بازیهای آسیایی نتایج خوبی کسب کند. پس از برگزاری مسابقات میتوان عملکرد تیم و تصمیمهای فنی را دقیقتر بررسی کرد و درباره نقاط قوت و ضعف آن صحبت کرد.
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