هاشم صیامی عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت آمادهسازی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: حدود ۱۸ ماه است که به صورت مستمر اردوهای تیم ملی برگزار شده و از ابتدا نزدیک به ۷۰ ورزشکار زن و مرد به اردوها دعوت شدند و طی ۱۸ ماه گذشته بهطور مستمر مورد رصد و ارزیابی قرار گرفتند.
سخنگوی فدراسیون دوومیدانی افزود: در این مدت فرصت برای همه این ورزشکاران فراهم بود تا با تلاش و عملکرد خودشان را به فهرست نهایی تیم ملی برای بازیهای آسیایی برسانند. با توجه به شرایط مسابقات رکوردگیریها و اتفاقاتی که در این ۱۸ ماه رقم خورد در نهایت ۱۴ ورزشکار به مرحله پایانی ارزیابی رسیدند.
تلاش فدراسیون برای فراهم کردن شرایط مناسب آمادهسازی
وی درباره شرایط آمادهسازی ورزشکاران نیز گفت: فدراسیون تمام تلاش خود را برای فراهم کردن امکانات مناسب، حضور مربیان و ایجاد شرایط مطلوب برای ورزشکاران انجام داده است.
صیامی افزود: حتی در بحث اعزام به بازیهای آسیایی ناگویا فدراسیون دوومیدانی تصمیم گرفت هیچکدام از اعضای کادر اجرایی فدراسیون در تیم اعزامی حضور نداشته باشند تا این فرصت در اختیار مربیان و ورزشکاران قرار بگیرد و مربیان بتوانند در کنار ورزشکاران خود حضور داشته باشند و کمک بیشتری به آنها کنند.
وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این زمینه اظهار کرد: این کار با دستور احسان حدادی انجام شد و به نظر من فرصت خوبی است تا مربیان در کنار ورزشکاران باشند و بتوانند در جریان مسابقات و آمادهسازی نهایی کمک بیشتری به ورزشکاران خود ارائه کنند.
هنوز به رکوردها و استانداردهای موردنظر نرسیدهایم
صیامی با بیان اینکه نتایج بهدستآمده هنوز با اهداف فدراسیون فاصله دارد، گفت: باید این موضوع را هم بپذیریم که در رکوردگیریها و مسابقاتی که فدراسیون برگزار کرده هنوز به حدنصابها و استانداردهایی که مدنظر رئیس فدراسیون و کمیته فنی است نرسیدهایم.
وی افزود: امیدواریم این اتفاق در بازیهای آسیایی رقم بخورد و ورزشکاران بتوانند رکوردهای خوب و حدنصابهای مناسبی به ثبت برسانند و در نهایت این رکوردها به کسب مدال برای کشورمان منجر شود.
عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: این دو هفته باقیمانده تا بازیهای آسیایی برای ما بسیار باارزش است. فدراسیون تمام تلاش خود را میکند تا ورزشکاران و مربیان با جدیت بیشتری تمرینات را ادامه دهند و انشاءالله در ناگویا با حضور قدرتمند بتوانند مدالهای خوبی برای کشورمان کسب کنند.
اردوی بلاروس در برنامه آمادهسازی تیم ملی قرار داشت
صیامی درباره اردوی بلاروس نیز گفت: اردوی بلاروس بخشی از برنامه ۱۸ ماهه آمادهسازی تیم ملی بود و از ابتدا در برنامه تمرینی فدراسیون و کمیته فنی پیشبینی شده بود.
وی ادامه داد: یکی از اهداف ما این بود که ورزشکاران علاوه بر تمرین از نظر ذهنی و روانی نیز برای حضور در اردوهای خارج از کشور آمادگی داشته باشند. آقای حدادی خودشان تجربه حضور در اردوهای خارج از کشور را دارند و به این موضوع توجه ویژهای داشتند.
وی افزود: به همین دلیل تلاش شد ورزشکاران ابتدا در کمپ آفتاب انقلاب تجربه نسبی حضور در اردوهای متمرکز و بلندمدت را به دست بیاورند تا زمانی که وارد یک اردوی خارجی میشوند با مسائلی مانند دوری از خانواده و شرایط متفاوت اردوهای خارج از کشور کمتر مواجه شوند.
برگزاری اردوی بلاروس با وجود مشکلات مالی
عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی با اشاره به برگزاری اردوی دو هفتهای بلاروس اظهار کرد: ورزشکاران از نظر ذهنی، روانی و جسمی با آمادگی مناسبی به این اردو اعزام شدند و در کنار تمرینات مسابقات خوبی نیز برگزار کردند.
صیامی افزود: این اردو و مسابقات تصمیمی نبود که بهصورت مقطعی و بدون برنامه گرفته شده باشد. در برنامه تمرینی فدراسیون و کمیته فنی پیشبینی شده بود که ورزشکاران در این فصل در یک اردو و چند مسابقه مناسب شرکت کنند.
وی ادامه داد: با تمام مشکلات مالی و مسائلی که فدراسیون با آن مواجه بود چون این موضوع از قبل در برنامه پیشبینی شده بود فدراسیون تلاش کرد آن را اجرایی کند. به نظر من این یکی از کارهای بسیار خوب فدراسیون بود.
صیامی گفت: وقتی یک مدیر و رئیس فدراسیون برای رسیدن به یک هدف برنامهای را روی کاغذ میآورد ارزشمند است که تمام تلاش خود را برای اجرای آن برنامه انجام دهد. من به نوبه خودم خوشحال شدم که ریاست فدراسیون و مجموعه فدراسیون دوومیدانی از هیچ خدمتی برای ورزشکاران و مربیان کوتاهی نکردند.
امکانات مناسب در کمپ آفتاب انقلاب
وی با اشاره به امکانات فراهمشده در کمپ آفتاب انقلاب اظهار کرد: در این کمپ از نظر محل اقامت، خوابگاه، فیزیوتراپی، ماساژ، سالن بدنسازی و مباحث مربوط به ریکاوری امکانات مناسبی با استانداردهای خوب در اختیار ورزشکاران قرار گرفت.
عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی افزود: حتی در زمینه مسائل ذهنی و روانی نیز آقای حدادی با توجه به تجربهای که دارند تلاش کردند شرایط مناسبی ایجاد شود تا ورزشکاران تمرکز بیشتری روی تمرینات و مسابقات داشته باشند.
صیامی ادامه داد: در ابتدای اردو حتی در بحث استفاده از تلفن همراه ورزشکاران مقاومتهایی داشتند اما به مرور همکاری آنها بیشتر شد. خود ورزشکاران تلفنهای همراهشان را تحویل میدادند و حتی برخی از آنها برای مدتی استفاده از اینستاگرام و فضای مجازی را کنار گذاشتند تا تمرکز بیشتری داشته باشند.
وی تصریح کرد: ورزشکاران به این نتیجه رسیدند که اگر فدراسیون در ابتدای اردو سختگیری و جدیتهایی دارد هدفش این است که آنها با آمادگی بیشتری در مسابقات حضور پیدا کنند. خوشبختانه این همراهی هر روز بیشتر شد و نگاه حرفهای که فدراسیون به دنبال نهادینه کردن آن بود در میان ورزشکاران و مربیان نیز بیشتر شکل گرفت.
برای رسیدن به دوومیدانی حرفهای هنوز فاصله داریم
صیامی با تأکید بر ضرورت تداوم این روند گفت: البته باید بپذیریم که نقاط ضعفی داریم و هنوز به ایدهآلها و سقف آرزوهای فدراسیون نرسیدهایم. انتظار ما از رکوردهای ورزشکاران بیشتر است و باید در بحث رکوردها و حدنصابها پیشرفت بیشتری داشته باشیم.
وی در ادامه افزود: استانداردهایی که فدراسیون برای ورزشکاران و مربیان فراهم کرده باید با رفتار و عملکرد حرفهای آنها همراه شود. برای رسیدن به این هدف هم مربیان باید نگاه و رفتار حرفهایتری داشته باشند و هم خود فدراسیون و کادر اجرایی آن باید حرفهایتر عمل کنند.
عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: اگر رفتار حرفهای در ساختار فدراسیون، مربیان، ورزشکاران، مدیران و مجموعه کمپ تیمهای ملی نهادینه شود این روند به هیئتهای استانی و در نهایت به کل بدنه دوومیدانی کشور منتقل خواهد شد.
آغاز یک تغییر ساختاری در دوومیدانی
صیامی در ادامه گفت: من شک ندارم که یک تغییر و تحول در دوومیدانی آغاز شده است. تغییرات ساختاری در فدراسیون و نگاه حرفهای و رفتارهای حرفهای در حال شکل گرفتن است.
وی افزود: البته در این مسیر با برخی مقاومتها و مسائل نیز مواجه هستیم اما باید همه همراهی کنیم تا انشاءالله فدراسیون دوومیدانی از نظر رفتار حرفهای عملکرد و کسب نتایج به جایگاه شایستهای برسد.
صیامی خاطرنشان کرد: نمیخواهیم بگوییم این روند آغاز نشده است؛ اتفاقاً کار شروع شده اما برای رسیدن به نقطه مطلوب هنوز مسیر زیادی در پیش داریم و باید با جدیت این مسیر را ادامه دهیم.
نظر شما