دورخیز ۱۱ دوومیدانی کار ایران برای سکوهای ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دوومیدانی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا از امروز چهارشنبه یکم مهر آغاز می‌شود و رقابت ملی‌پوشان ایران نیز از روز پنج‌شنبه دوم مهر دنبال خواهد شد. کاروان دوومیدانی ایران در این دوره با ۱۱ ورزشکار راهی ژاپن شده تیمی متشکل از هفت مرد و چهار زن که در مواد مختلف دوهای سرعت و استقامت، پرتاب‌ها، پرش‌ها و هفتگانه به میدان خواهند رفت.

بر اساس برنامه رسمی مسابقات بخش دوومیدانی بازی‌های آسیایی از ۲۳ سپتامبر آغاز می‌شود؛ رقابت‌های پیاده‌روی در نخستین روز برگزار خواهد شد و مسابقات دوومیدانی پیست و میدان نیز از ۲۴ سپتامبر تا ۲۹ سپتامبر ادامه خواهد داشت.

ایران در بخش مردان با هفت ورزشکار در این دوره از بازی‌ها شرکت می‌کند. محمدرضا طیبی و حسن عجمی در پرتاب وزنه، علی امیریان در دوی ۸۰۰ متر، صادق صمیمی در پرتاب دیسک، حسین نوری در دوی ۱۵۰۰ متر، حسن تفتیان در دوی ۱۰۰ متر و بنیامین یوسفی در دوهای ۱۰۰ و ۲۰۰ متر نمایندگان ایران در بخش مردان هستند.

تفتیان و یوسفی در دوهای سرعت

در میان این نفرات حضور حسن تفتیان به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین اعضای تیم ملی توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است. تفتیان در سال‌های گذشته بارها در رقابت‌های مهم آسیایی و بین‌المللی در خط استارت قرار گرفته و حالا در ناگویا بار دیگر باید در یکی از مهم‌ترین مواد دوومیدانی یعنی دوی ۱۰۰ متر به میدان برود. در کنار او بنیامین یوسفی نیز در دو ماده ۱۰۰ و ۲۰۰ متر رقابت خواهد کرد تا ایران در دوهای سرعت مردان دو نماینده داشته باشد.

در بخش پرتاب‌ها نیز ایران دو نماینده در پرتاب وزنه دارد. محمدرضا طیبی و حسن عجمی در این ماده به میدان می‌روند و صادق صمیمی نیز در پرتاب دیسک نماینده ایران خواهد بود. صمیمی در این دوره جانشین احسان حدادی چهره باسابقه پرتاب دیسک ایران در بازی‌های آسیایی شده است و حضور او یکی از تغییرات قابل توجه ترکیب ایران نسبت به دوره‌های گذشته محسوب می‌شود.

چهار نماینده ایران در بخش زنان

در بخش زنان نیز چهار ورزشکار ایرانی حضور دارند. زهرا صالحی در دوهای ۲۰۰ و ۴۰۰ متر، فاطمه محیطی‌زاده در هفتگانه، ریحانه مبینی در پرش طول و مریم کاظمی در پرش سه‌گام به میدان می‌روند.

فاطمه محیطی‌زاده در یکی از دشوارترین مواد دوومیدانی یعنی هفتگانه رقابت خواهد کرد. ماده‌ای که ورزشکار باید در چند رشته مختلف از دوها و پرش‌ها گرفته تا پرتاب‌ها توانایی خود را نشان دهد. محیطی‌زاده پس از حضور در اردوها و رقابت‌های مختلف داخلی و بین‌المللی به ترکیب نهایی تیم ایران رسیده و در ناگویا باید در چند مرحله متوالی با رقبای آسیایی رقابت کند.

ریحانه مبینی نیز در پرش طول نماینده ایران است. این ورزشکار در سال‌های اخیر یکی از چهره‌های مطرح پرش طول زنان ایران بوده و حضورش در ناگویا فرصت دیگری برای رقابت در سطح قاره‌ای خواهد بود. در پرش سه‌گام هم مریم کاظمی برای ایران به میدان می‌رود و زهرا صالحی نیز در دو ماده ۲۰۰ و ۴۰۰ متر حضور خواهد داشت.

از ۱۴ ورزشکار تا ترکیب نهایی ۱۱ نفره

نکته مهم درباره این تیم مسیر طولانی انتخاب نفرات نهایی است. فدراسیون دوومیدانی برای رسیدن به ترکیب نهایی چندین مرحله رکوردگیری و مسابقه را پشت سر گذاشت و ورزشکاران در رقابت‌های جایزه بزرگ، اردوهای داخلی، مسابقات بین‌المللی بلاروس و همچنین رقابت‌های قهرمانی کشور در شیراز حضور داشتند. در نهایت از میان فهرست اولیه ۱۴ ورزشکار ۱۱ نفر برای حضور در بازی‌های آسیایی انتخاب شدند.

حضور ۱۱ ورزشکار در ناگویا در شرایطی رقم خورده که دوومیدانی ایران در سال‌های اخیر با تغییر نسل در برخی مواد روبه‌رو بوده است. بخشی از ترکیب فعلی را ورزشکاران باتجربه تشکیل می‌دهند و در کنار آنها چهره‌هایی جوان‌تر نیز فرصت حضور در بزرگ‌ترین رویداد چندرشته‌ای قاره آسیا را پیدا کرده‌اند. همین ترکیب باعث شده عملکرد هر یک از ورزشکاران اهمیت زیادی داشته باشد؛ چرا که نتیجه آنها علاوه بر مدال‌آوری می‌تواند تجربه ارزشمندی برای ادامه مسیر حرفه‌ای این نسل از دوومیدانی ایران باشد.