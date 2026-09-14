به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کیومرث امیرخانی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بعد از ظهر دوشنبه با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم، ملاقاتهای مردمی را یکی از جدیترین عرصههای خدمت در دستگاه قضایی عنوان کرد.
وی اظهار کرد: تلاش میکنم در این دیدارها، درخواست و دغدغه هر مراجعهکننده را شخصاً و بدون واسطه بشنوم و در چارچوب قانون، برای رفع مشکلات و تعیین تکلیف مطالبات آنان اقدامات لازم را انجام دهم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه مراجعه مردم به دستگاه قضایی گاهی با مهمترین و حساسترین مسائل زندگی آنان همراه است، افزود: فردی که برای بیان مشکل خود به دستگاه قضایی مراجعه میکند، پیش از هر چیز انتظار دارد سخنانش شنیده شود، شأن او حفظ شود و با احترام و کرامت با وی رفتار شود.
امیرخانی تصریح کرد: ملاقات مردمی صرفاً یک برنامه اداری نیست، بلکه فرصتی برای شنیدن بیواسطه سخنان مردم، شناخت دقیقتر مشکلات و نظارت مستقیم بر نحوه خدمترسانی به آنان است.
وی ادامه داد: به همین دلیل در ملاقاتهای مردمی تلاش میکنم با هر یک از مراجعان به صورت جداگانه و مستقیم گفتوگو داشته باشم و پس از شنیدن دقیق موضوع، دستورات و پیگیریهای لازم را در چارچوب قانون انجام دهم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت جاری بودن تکریم مردم در همه سطوح دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: مردم ولینعمتان این نظام هستند و هیچ مراجعهکنندهای نباید احساس کند برای بیان حق، مشکل یا مطالبه قانونی خود با مانعی مواجه است.
وی گفت: ممکن است خواسته یک مراجعهکننده از نظر قانونی قابل پذیرش نباشد، اما حتی در چنین شرایطی نیز باید با زبان قانون، صبر، حوصله و احترام با مردم سخن گفت.
امیرخانی افزود: پاسخگویی شفاف و محترمانه، حتی زمانی که نتیجه مورد انتظار فرد حاصل نمیشود، بخشی از عدالت و تکریم ارباب رجوع است.
وی هدف دستگاه قضایی را ارائه پاسخ قانونی و دقیق به مردم دانست و بیان کرد: باید مراجعهکنندگان احساس کنند صدای آنها شنیده شده و مسئولان قضایی دغدغههای آنان را با جدیت دنبال میکنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: درِ دادگستری به روی مردم باز است و هیچ مسئول قضایی نباید خود را از مردم جدا بداند؛ چرا که عدالت زمانی در جامعه احساس میشود که مردم آن را در رفتار، گفتار و نحوه برخورد مسئولان نیز مشاهده کنند.
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