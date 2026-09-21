رسیدگی مستقیم به مشکلات مردم اولویت دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی بعدازظهر دوشنبه در ادامه برنامه‌های ملاقات مردمی با ۱۱۰ نفر از مراجعان دیدار و به درخواست‌ها، مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی آنان رسیدگی کرد.

در این دیدارها، هر یک از مراجعان به صورت جداگانه و مستقیم با رئیس کل دادگستری استان گفت‌وگو کردند و ضمن تشریح مشکلات و درخواست‌های خود، جزئیات پرونده‌ها و روند رسیدگی قضایی را مطرح کردند.

امیرخانی نیز با اختصاص زمان لازم برای هر یک از مراجعان، ضمن استماع دقیق اظهارات آنان، پرونده‌ها و مستندات ارائه‌شده را مورد بررسی قرار داد و در موارد لازم، برای پیگیری و تعیین تکلیف موضوعات مطرح‌شده، دستورات مقتضی را در چارچوب قانون صادر کرد.

در جریان این ملاقات‌ها تلاش شد موضوعات هر پرونده به صورت مستقل و با توجه به جزئیات و سوابق موجود بررسی شود تا ضمن آگاهی دقیق از مسائل مطرح‌شده، زمینه پیگیری قانونی درخواست‌ها و رفع مشکلات مراجعان فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ارتباط مستقیم با مردم و شنیدن بی‌واسطه مسائل و دغدغه‌های آنان را از مهم‌ترین مسیرهای شناخت مشکلات و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی قضایی دانست و اظهار کرد: تکریم مراجعان، پاسخگویی شفاف و رسیدگی دقیق و قانونی به درخواست‌های مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بررسی مستقیم مسائل و درخواست‌های مراجعان می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مشکلات و پیگیری قانونی پرونده‌ها کمک کند و زمینه خدمت‌رسانی مطلوب‌تر در مجموعه قضایی استان را فراهم آورد.

این ملاقات‌ها از ابتدای وقت اداری آغاز شد و تا پس از پایان ساعات اداری نیز ادامه داشت و رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تا زمانی که تمامی مراجعان حاضر فرصت طرح درخواست و بیان مشکلات خود را پیدا کنند، به ملاقات و گفت‌وگو با آنان ادامه داد.

برنامه ملاقات‌های مردمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه دوشنبه‌های هر هفته به صورت مستمر برگزار می‌شود و مراجعان می‌توانند مسائل و درخواست‌های قضایی خود را به صورت مستقیم با عالی‌ترین مقام قضایی استان مطرح و پیگیری کنند.