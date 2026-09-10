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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

رییس دادگستری کرمانشاه: امنیت جامعه بدون حضور پلیس بی‌معناست

رییس دادگستری کرمانشاه: امنیت جامعه بدون حضور پلیس بی‌معناست

کرمانشاه - رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر احقاق حقوق مظلومان، برخورد قاطع با مجرمان و حمایت قضایی از پلیس برای ارتقای امنیت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، در دیدار با سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان و جمعی از مدیران ارشد انتظامی، خدمت صادقانه و شبانه‌روزی به مردم و گشودن گره از مشکلات آنها را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان عنوان کرد.

وی اظهار کرد: توفیق خدمت به مردم شریف کرمانشاه که همواره در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب پیشگام بوده‌اند، موجب خرسندی است و از نخستین روز کاری در دستگاه قضایی استان، خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنها را سرلوحه فعالیت خود قرار داده‌ام.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: مردم این دیار شایسته بهترین خدمات هستند و در مسیر خدمت‌رسانی به آنان از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

حجت‌الاسلام امیرخانی با تأکید بر اینکه احقاق حقوق مظلومان و دادخواهان و برخورد قاطعانه با مجرمان و مخلان نظم و امنیت عمومی با جدیت دنبال می‌شود، تصریح کرد: محاکم قضایی باید پناهگاه امید و آرامش مردم و محل هراس مجرمان باشند و به دادخواهی افرادی که مورد ظلم قرار گرفته‌اند، عادلانه رسیدگی شود.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی گفت: پلیس امروز نماد اقتدار و امنیت کشور است و همگان شاهد حضور مستمر این نیروی مخلص و فداکار در عرصه خدمت به مردم هستند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امنیت جامعه بدون حضور پلیس معنا ندارد و حضور مؤثر و شبانه‌روزی نیروهای انتظامی در صحنه‌های مختلف، در کنار اشراف اطلاعاتی آنها، موجب کشف سریع‌تر جرائم، دستگیری مجرمان و در نهایت ارتقای امنیت و آرامش شهروندان شده است.

حجت‌الاسلام امیرخانی همچنین از سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، به عنوان یکی از چهره‌های ملی استان و فرماندهی خوشنام و خوش‌فکر در مجموعه انتظامی کشور یاد کرد و گفت: طرح‌ها و برنامه‌های وی موجب رشد و ارتقای محسوس امنیت در کرمانشاه شده و دستگاه قضایی نیز با تمام توان از این برنامه‌ها حمایت می‌کند.

وی بر ضرورت اتحاد، انسجام و همدلی میان دستگاه‌های مختلف و اقشار جامعه تأکید کرد و افزود: همین یکصدایی و همدلی می‌تواند کشور را در مسیر موفقیت و پیشرفت قرار داده و دشمنان را در برابر اراده ملت ایران ناکام کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با تلاش و سختی فراوان به جایگاه یک قدرت بزرگ جهانی دست یافته است، گفت: باید قدر این نظام را بدانیم و برای افزایش اقتدار و صلابت کشور، تلاش خود را مضاعف کنیم.

حجت‌الاسلام امیرخانی در پایان بار دیگر از تلاش‌های فرمانده و مجموعه مدیران و کارکنان انتظامی استان برای برقراری امنیت و آرامش قدردانی کرد و گفت: دستگاه قضایی هر زمان که لازم باشد حمایت‌های قانونی خود را از مجموعه پلیس انجام خواهد داد و در کنار نیروهای انتظامی خواهد ایستاد.

کد مطلب 6943009

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