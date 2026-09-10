به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه حجتالاسلام کیومرث امیرخانی، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، در دیدار با سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان و جمعی از مدیران ارشد انتظامی، خدمت صادقانه و شبانهروزی به مردم و گشودن گره از مشکلات آنها را از اولویتهای دستگاه قضایی استان عنوان کرد.
وی اظهار کرد: توفیق خدمت به مردم شریف کرمانشاه که همواره در دفاع از آرمانها و ارزشهای انقلاب پیشگام بودهاند، موجب خرسندی است و از نخستین روز کاری در دستگاه قضایی استان، خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنها را سرلوحه فعالیت خود قرار دادهام.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: مردم این دیار شایسته بهترین خدمات هستند و در مسیر خدمترسانی به آنان از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
حجتالاسلام امیرخانی با تأکید بر اینکه احقاق حقوق مظلومان و دادخواهان و برخورد قاطعانه با مجرمان و مخلان نظم و امنیت عمومی با جدیت دنبال میشود، تصریح کرد: محاکم قضایی باید پناهگاه امید و آرامش مردم و محل هراس مجرمان باشند و به دادخواهی افرادی که مورد ظلم قرار گرفتهاند، عادلانه رسیدگی شود.
وی در ادامه با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای انتظامی گفت: پلیس امروز نماد اقتدار و امنیت کشور است و همگان شاهد حضور مستمر این نیروی مخلص و فداکار در عرصه خدمت به مردم هستند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امنیت جامعه بدون حضور پلیس معنا ندارد و حضور مؤثر و شبانهروزی نیروهای انتظامی در صحنههای مختلف، در کنار اشراف اطلاعاتی آنها، موجب کشف سریعتر جرائم، دستگیری مجرمان و در نهایت ارتقای امنیت و آرامش شهروندان شده است.
حجتالاسلام امیرخانی همچنین از سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، به عنوان یکی از چهرههای ملی استان و فرماندهی خوشنام و خوشفکر در مجموعه انتظامی کشور یاد کرد و گفت: طرحها و برنامههای وی موجب رشد و ارتقای محسوس امنیت در کرمانشاه شده و دستگاه قضایی نیز با تمام توان از این برنامهها حمایت میکند.
وی بر ضرورت اتحاد، انسجام و همدلی میان دستگاههای مختلف و اقشار جامعه تأکید کرد و افزود: همین یکصدایی و همدلی میتواند کشور را در مسیر موفقیت و پیشرفت قرار داده و دشمنان را در برابر اراده ملت ایران ناکام کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با تلاش و سختی فراوان به جایگاه یک قدرت بزرگ جهانی دست یافته است، گفت: باید قدر این نظام را بدانیم و برای افزایش اقتدار و صلابت کشور، تلاش خود را مضاعف کنیم.
حجتالاسلام امیرخانی در پایان بار دیگر از تلاشهای فرمانده و مجموعه مدیران و کارکنان انتظامی استان برای برقراری امنیت و آرامش قدردانی کرد و گفت: دستگاه قضایی هر زمان که لازم باشد حمایتهای قانونی خود را از مجموعه پلیس انجام خواهد داد و در کنار نیروهای انتظامی خواهد ایستاد.
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