به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه رؤسای پیشین و جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه، با گرامیداشت یاد امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: قضاوت در نظام اسلامی جایگاهی فراتر از یک مسئولیت اداری و اجتماعی دارد و به عنوان منصبی الهی شناخته می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه قوه قضائیه در ساختار جمهوری اسلامی افزود: قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی و مقررات بالادستی یکی از ارکان اصلی نظام است و در این میان، قضات نقش محوری در اجرای قانون و تحقق عدالت بر عهده دارند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با استناد به آموزه‌های دینی و سیره امیرالمؤمنین(ع) تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها در حوزه قضاوت، انتخاب شایسته‌ترین افراد برای این جایگاه است و قاضی باید از دانش، توانایی، شجاعت، تقوا و استواری لازم برای انجام این مسئولیت برخوردار باشد.

حجت‌الاسلام امیرخانی ادامه داد: قاضی در جریان رسیدگی به پرونده‌ها ممکن است با فشار، تهدید، تطمیع یا مشکلات مختلف مواجه شود و باید بتواند بدون تأثیرپذیری از این عوامل، مسیر قانون و عدالت را دنبال کند؛ بنابراین انتخاب افراد شایسته برای منصب قضاوت موضوعی است که اهمیت آن به همه ارکان نظام ارتباط دارد.

وی تأمین نیازهای مادی و معنوی قضات را از دیگر الزامات سلامت دستگاه قضایی دانست و گفت: قاضی باید از شرایط معیشتی مناسبی برخوردار باشد تا مشکلات اقتصادی و مسائل مالی بر تصمیم و عملکرد قضایی او تأثیر نگذارد.

رئیس شورای قضایی استان کرمانشاه با اشاره به نیاز دستگاه قضایی به همکاری سایر بخش‌های حاکمیتی افزود: دستگاه قضایی یک مجموعه حاکمیتی است و برای توسعه زیرساخت‌ها و رفع برخی نیازهای خود به حمایت و همراهی دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد و این موضوع در دیدار با استاندار استان نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: عزیز داشتن قاضی و جایگاه قضاوت نباید صرفاً یک موضوع درون‌سازمانی تلقی شود، بلکه همه ارکان نظام و مسئولان باید برای حفظ حرمت و شأن این جایگاه تلاش کنند.

حجت‌الاسلام امیرخانی با تأکید بر الهی بودن منصب قضاوت اظهار کرد: در قرآن کریم، خداوند متعال خطاب به حضرت داود(ع) بر حکم کردن میان مردم بر اساس حق تأکید کرده است؛ از این رو هم قاضی و هم جامعه باید نسبت به حرمت و حساسیت این جایگاه توجه داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر عزیز داشتن قضات افزود: حفظ شأن قضات و فراهم کردن پشتوانه احترام، حمایت و امنیت برای آنان، زمینه را برای حرکت بهتر دستگاه قضایی در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت فراهم می‌کند.

وی استقلال و امنیت شغلی قضات را سومین موضوع مهم برشمرد و تصریح کرد: قضات باید بتوانند بدون نگرانی از فشارهای بیرونی و با اتکا به قانون و عدالت تصمیم‌گیری کنند و مجموعه‌های حاکمیتی نیز باید در صیانت از استقلال قضایی و امنیت شغلی آنان نقش خود را ایفا کنند.

حجت‌الاسلام امیرخانی رعایت قانون و تساوی همه افراد در برابر قانون را از دیگر اصول مهم دستگاه قضایی دانست و گفت: نباید از قاضی انتظار داشت مسیری غیر از قانون و عدالت را طی کند و همه افراد باید در برابر قانون از شرایط یکسان برخوردار باشند.

وی با اشاره به ماجرای عقیل و امیرالمؤمنین(ع) افزود: سیره حضرت علی(ع) نشان می‌دهد که حتی در برابر نزدیکان نیز نباید از حقوق عمومی و بیت‌المال عدول کرد و همین نگاه باید در اجرای عدالت و رعایت قانون مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به مأموریت سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: این سازمان از یک سو وظیفه دارد از حقوق نیروهای مسلح صیانت کند و از سوی دیگر، در صورت احراز تخلف یا جرم پس از بررسی‌های قانونی، باید بدون اغماض و با قاطعیت قانونی برخورد کند.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی تخصصی به پرونده‌های نیروهای مسلح در یک ساختار قضایی ویژه موجب می‌شود هم حقوق این نیروها مورد توجه قرار گیرد و هم در صورت وقوع تخلف، قانون با قاطعیت اجرا شود.

حجت‌الاسلام امیرخانی در پایان با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران و مسئولان در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: مسئولیت‌هایی که امروز بر عهده ما قرار گرفته، حاصل فداکاری و جانفشانی شهدایی است که برای حفظ این نظام جان خود را تقدیم کردند و همین مسئله وظیفه مسئولان را سنگین‌تر می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حمایت معنوی از مجموعه قضایی استان افزود: برای انجام صحیح مسئولیت‌های قانونی و شرعی، نیازمند دعای خیر و حمایت معنوی مردم و مسئولان هستیم تا دستگاه قضایی و شورای قضایی استان بتوانند در مسیر احقاق حق، اجرای عدالت و خدمت صادقانه به مردم گام بردارند.