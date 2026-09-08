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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

سلامت اداری و اجرای سند تحول محور فعالیت قضایی باشد

سلامت اداری و اجرای سند تحول محور فعالیت قضایی باشد

کرمانشاه - رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، سلامت اداری، برنامه‌محوری و اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه را از محورهای اصلی فعالیت دستگاه قضایی استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر سه‌شنبه در نخستین نشست شورای معاونین دادگستری استان کرمانشاه، معاونت‌های مختلف این مجموعه ضمن ارائه گزارش عملکرد، مسائل و مشکلات حوزه‌های کاری خود را مطرح و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای عملکرد را تشریح کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر امیرخانی، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، در این نشست اظهار کرد: فرصت خدمت در استان کرمانشاه فرصتی ارزشمند است که باید آن را مغتنم دانست و با شناخت دقیق حوزه‌های مختلف، مسائل و مشکلات موجود را شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای عملی ارائه کرد.

وی افزود: کرمانشاه به دلیل موقعیت جغرافیایی، پیشینه تاریخی و برخورداری از مردمی دارای ظرفیت‌های ارزشمند، استانی ویژه محسوب می‌شود و دستگاه قضایی استان نیز باید متناسب با این ظرفیت‌ها، مجموعه‌ای در تراز ویژگی‌های استان باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه شورای معاونین را یکی از ارکان مهم تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: این شورا باید ضمن نقش‌آفرینی در تصمیم‌سازی و اجرای تصمیمات، با رویکرد تسهیل‌گری زمینه پیشبرد امور و رفع موانع را فراهم کند.

امیرخانی با تأکید بر اینکه اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم هدف اصلی دستگاه قضایی است، تصریح کرد: صدور حکم عادلانه تنها بخشی از فرآیند عدالت است و پس از صدور رأی باید تمام تلاش مجموعه بر اجرای صحیح و به‌موقع آن متمرکز شود، زیرا عدالت زمانی به طور کامل محقق می‌شود که حکم صادرشده اجرا و حق مردم استیفا شود.

وی ادامه داد: در مجموعه قضایی استان برخی نقایص و مشکلات وجود دارد که باید شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود و در نخستین ملاقات مردمی نیز بخشی از مسائل و دغدغه‌های شهروندان مورد توجه قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را نقشه راه مجموعه قضایی استان دانست و خاطرنشان کرد: برنامه‌ها و اقدامات باید بر مبنای این سند تنظیم و اجرا شود و مطالبات و انتظارات مرکز نیز با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود، باید با جدیت دنبال شود.

امیرخانی حضور در دستگاه قضایی و خدمت به مردم را توفیقی ارزشمند دانست و گفت: شور و انگیزه‌ای که در ابتدای مسیر خدمت وجود دارد باید تا پایان حفظ شود و روحیه خدمت صادقانه به مردم نباید در طول دوران مسئولیت کاهش پیدا کند.

وی بر ضرورت رسیدگی سریع به مسائل حوزه‌های مختلف معاونت‌ها تأکید کرد و افزود: مشکلات باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و برای رفع آنها اقدام شود و با اتحاد و انسجام می‌توان بر مسائل موجود غلبه کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به توانمندی قضات استان اظهار کرد: قضات کرمانشاه از قضات شاخص هستند و باید از این ظرفیت برای ارتقای کیفیت خدمات قضایی و افزایش رضایتمندی مردم استفاده شود.

امیرخانی سلامت کاری و اداری را یکی از مهم‌ترین خطوط مورد تأکید در مجموعه قضایی عنوان کرد و گفت: سلامت اداری و کاری باید همواره مورد توجه مدیران و کارکنان باشد و این حساسیت از ابتدای خدمت تا پایان آن حفظ شود.

وی افزود: اگرچه توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای سلامت اداری وجود دارد، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد نحوه تصمیم‌گیری و عملکرد صحیح در عمل است. مردم نیز بیش از آنچه تصور می‌کنیم عملکرد دستگاه قضایی را رصد می‌کنند و نباید اجازه داد برداشت و قضاوت نامناسبی درباره این مجموعه شکل بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: موضوع سلامت اداری نباید مورد غفلت قرار گیرد و همه مدیران و کارکنان باید نسبت به این مسئله حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری در مجموعه قضایی استان گفت: دادگستری استان یک تیم واحد است و باید همکاری، اتحاد، انسجام، همدلی، مودت، سلامت، دوستی و برادری میان اعضای این مجموعه حاکم باشد.

امیرخانی در پایان خاطرنشان کرد: هدف همه مدیران و کارکنان دستگاه قضایی باید برداشتن باری از دوش مردم و جامعه باشد و تحقق این هدف تنها با برادری و همدلی و در چارچوب عدالت، قانون و مقررات و با وحدت میان کارکنان امکان‌پذیر خواهد بود.

کد مطلب 6941522

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