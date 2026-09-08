سلامت اداری و اجرای سند تحول محور فعالیت قضایی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر سه‌شنبه در نخستین نشست شورای معاونین دادگستری استان کرمانشاه، معاونت‌های مختلف این مجموعه ضمن ارائه گزارش عملکرد، مسائل و مشکلات حوزه‌های کاری خود را مطرح و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای عملکرد را تشریح کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر امیرخانی، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، در این نشست اظهار کرد: فرصت خدمت در استان کرمانشاه فرصتی ارزشمند است که باید آن را مغتنم دانست و با شناخت دقیق حوزه‌های مختلف، مسائل و مشکلات موجود را شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای عملی ارائه کرد.

وی افزود: کرمانشاه به دلیل موقعیت جغرافیایی، پیشینه تاریخی و برخورداری از مردمی دارای ظرفیت‌های ارزشمند، استانی ویژه محسوب می‌شود و دستگاه قضایی استان نیز باید متناسب با این ظرفیت‌ها، مجموعه‌ای در تراز ویژگی‌های استان باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه شورای معاونین را یکی از ارکان مهم تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: این شورا باید ضمن نقش‌آفرینی در تصمیم‌سازی و اجرای تصمیمات، با رویکرد تسهیل‌گری زمینه پیشبرد امور و رفع موانع را فراهم کند.

امیرخانی با تأکید بر اینکه اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم هدف اصلی دستگاه قضایی است، تصریح کرد: صدور حکم عادلانه تنها بخشی از فرآیند عدالت است و پس از صدور رأی باید تمام تلاش مجموعه بر اجرای صحیح و به‌موقع آن متمرکز شود، زیرا عدالت زمانی به طور کامل محقق می‌شود که حکم صادرشده اجرا و حق مردم استیفا شود.

وی ادامه داد: در مجموعه قضایی استان برخی نقایص و مشکلات وجود دارد که باید شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود و در نخستین ملاقات مردمی نیز بخشی از مسائل و دغدغه‌های شهروندان مورد توجه قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را نقشه راه مجموعه قضایی استان دانست و خاطرنشان کرد: برنامه‌ها و اقدامات باید بر مبنای این سند تنظیم و اجرا شود و مطالبات و انتظارات مرکز نیز با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود، باید با جدیت دنبال شود.

امیرخانی حضور در دستگاه قضایی و خدمت به مردم را توفیقی ارزشمند دانست و گفت: شور و انگیزه‌ای که در ابتدای مسیر خدمت وجود دارد باید تا پایان حفظ شود و روحیه خدمت صادقانه به مردم نباید در طول دوران مسئولیت کاهش پیدا کند.

وی بر ضرورت رسیدگی سریع به مسائل حوزه‌های مختلف معاونت‌ها تأکید کرد و افزود: مشکلات باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و برای رفع آنها اقدام شود و با اتحاد و انسجام می‌توان بر مسائل موجود غلبه کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به توانمندی قضات استان اظهار کرد: قضات کرمانشاه از قضات شاخص هستند و باید از این ظرفیت برای ارتقای کیفیت خدمات قضایی و افزایش رضایتمندی مردم استفاده شود.

امیرخانی سلامت کاری و اداری را یکی از مهم‌ترین خطوط مورد تأکید در مجموعه قضایی عنوان کرد و گفت: سلامت اداری و کاری باید همواره مورد توجه مدیران و کارکنان باشد و این حساسیت از ابتدای خدمت تا پایان آن حفظ شود.

وی افزود: اگرچه توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای سلامت اداری وجود دارد، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد نحوه تصمیم‌گیری و عملکرد صحیح در عمل است. مردم نیز بیش از آنچه تصور می‌کنیم عملکرد دستگاه قضایی را رصد می‌کنند و نباید اجازه داد برداشت و قضاوت نامناسبی درباره این مجموعه شکل بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: موضوع سلامت اداری نباید مورد غفلت قرار گیرد و همه مدیران و کارکنان باید نسبت به این مسئله حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری در مجموعه قضایی استان گفت: دادگستری استان یک تیم واحد است و باید همکاری، اتحاد، انسجام، همدلی، مودت، سلامت، دوستی و برادری میان اعضای این مجموعه حاکم باشد.

امیرخانی در پایان خاطرنشان کرد: هدف همه مدیران و کارکنان دستگاه قضایی باید برداشتن باری از دوش مردم و جامعه باشد و تحقق این هدف تنها با برادری و همدلی و در چارچوب عدالت، قانون و مقررات و با وحدت میان کارکنان امکان‌پذیر خواهد بود.