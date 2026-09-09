رئیس کل دادگستری کرمانشاه: جایگاه قضایی استان باید ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امیرخانی، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، عصر چهارشنبه در نشست با قضات محاکم تجدیدنظر استان، با قدردانی از تلاش‌های قضات و کارکنان دستگاه قضایی، بر ضرورت تقویت جایگاه محاکم تجدیدنظر و ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از جایگاه امروز دادگستری استان حاصل تلاش مدیران و قضاتی است که طی سال‌های گذشته در این مجموعه خدمت کرده‌اند و باید این مسیر با جدیت ادامه پیدا کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت خدمت قضایی افزود: حجم بالای کار و مسئولیت قضات نباید موجب خستگی و دلسردی شود، چرا که خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان توفیقی الهی و فرصتی ارزشمند برای خدمتگزاری است.

امیرخانی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی قضات و کارکنان دستگاه قضایی گفت: همکاران قضایی و اداری شعب در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارند و گاه تا ساعات پایانی شب و حتی در ایام تعطیل برای جلوگیری از توقف امور مردم فعالیت می‌کنند که این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

وی جایگاه قضات محاکم تجدیدنظر را ویژه دانست و تصریح کرد: قضات تجدیدنظر باید در مجموعه دادگستری از جایگاه و احترام ویژه‌ای برخوردار باشند، چرا که حفظ حرمت و جایگاه آنان در حقیقت صیانت از اعتبار و جایگاه مجموعه دادگستری است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت علمی و تجربی قضات استان افزود: قضات دانشمند، فرهیخته، باتجربه، اخلاق‌مدار و پاکدست از نقاط قوت دادگستری کرمانشاه هستند و باید از این ظرفیت برای ارتقای جایگاه قضایی استان استفاده شود.

وی نقش محاکم تجدیدنظر در ارتقای دانش قضایی را مهم ارزیابی کرد و گفت: اعلام به‌موقع ایرادات و نواقص پرونده‌ها می‌تواند از تکرار اشکالات در پرونده‌های بعدی جلوگیری کرده و ضمن افزایش کیفیت رسیدگی‌ها، از حجم پرونده‌های ورودی به محاکم تجدیدنظر نیز بکاهد.

امیرخانی همچنین بر ضرورت تکریم همه کارکنان قضایی و اداری تأکید کرد و گفت: حفظ حرمت همکاران باید یکی از اولویت‌های مجموعه باشد و زمانی که احترام در داخل سازمان تقویت شود، این رویکرد در تعامل با مردم نیز نمود پیدا خواهد کرد.

وی انسجام و همدلی را از الزامات موفقیت دستگاه قضایی دانست و افزود: همه افراد یک مجموعه در موفقیت یا عدم موفقیت آن نقش دارند و باید با وحدت، همدلی و احساس مسئولیت برای رفع مشکلات و ارائه خدمت بهتر به مردم تلاش کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه مسئولیت‌های مدیریتی ماندگار نیستند، خاطرنشان کرد: آنچه از دوران مسئولیت باقی می‌ماند، آثار خدمت و عملکرد انسان است و باید تلاش کنیم خدمت ماندگار و شایسته‌ای برای مردم استان به یادگار بگذاریم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در دادگستری استان اظهار کرد: با وجود نیروهای متعهد، دلسوز، پرتلاش و قضات باتجربه و باسواد، جایگاه فعلی دادگستری کرمانشاه در شأن این مجموعه نیست و باید با همکاری و همدلی، جایگاه دادگستری استان را در سطح کشور ارتقا دهیم.

امیرخانی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت سلامت اداری تأکید کرد و گفت: حتی یک مورد تخلف یا رفتار نادرست نباید اجازه پیدا کند اعتبار مجموعه قضایی را خدشه‌دار کند و باید با تقویت سلامت اداری، از ایجاد حاشیه و آسیب به اعتماد عمومی جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به تغییر نظام آماری و ارزیابی عملکرد شعب گفت: در نظام آماری جدید، صرفاً مختومه کردن تعداد پرونده بیشتر از میزان ورودی، ملاک ارزیابی مثبت شعبه نیست و استاندارد زمانی رسیدگی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه پیشنهاد کرد با استفاده از ظرفیت مسئول انفورماتیک محاکم تجدیدنظر، وضعیت آماری شعب به صورت دقیق بررسی و موارد لازم به قضات منتقل شود تا اشکالات احتمالی در روند رسیدگی و عملکرد آماری برطرف شود.

وی ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت قضات و کارکنان توانمند استان و با همدلی و تلاش جمعی، جایگاه دادگستری کرمانشاه ارتقا یافته و این مجموعه به جایگاه مطلوب و شایسته خود بازگردد.

در ادامه این نشست، نریمانی، سرپرست محاکم تجدیدنظر استان کرمانشاه، گزارشی از وضعیت عملکرد این محاکم ارائه کرد و گفت: محاکم تجدیدنظر استان دارای ۲۲ شعبه است و ماهانه حدود پنج هزار پرونده وارد این محاکم می‌شود.

وی افزود: در مقطعی هفت شعبه محاکم تجدیدنظر دارای بیش از ۲۰۰ پرونده موجودی بودند که با تلاش همکاران و مدیریت فرآیند رسیدگی، در حال حاضر هیچ‌یک از شعب با این میزان موجودی مواجه نیستند.

سرپرست محاکم تجدیدنظر استان کرمانشاه درصد ابلاغ الکترونیک در این محاکم را حدود ۹۸ درصد اعلام کرد و گفت: وضعیت رسیدگی به پرونده‌های معوق نیز مطلوب است و همکاران تلاش کرده‌اند با رسیدگی به‌موقع، از افزایش پرونده‌های معوق جلوگیری کنند.

نریمانی با اشاره به ظرفیت علمی محاکم تجدیدنظر استان خاطرنشان کرد: قضات این محاکم از نیروهای متخصص، باتجربه و دارای ظرفیت علمی بالا هستند و در میان آنان قضاتی با سابقه فعالیت هیئت علمی دانشگاهی نیز حضور دارند.

در پایان این نشست، قضات محاکم تجدیدنظر استان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل و مشکلات حوزه کاری و راهکارهای ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و بهبود فرآیندهای کاری مطرح کردند.