رئیس کل دادگستری همدان به مشکلات ۱۱۸ نفر از شهروندان رسیدگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه ملاقات هفتگی «دوشنبههای مردمی»، رئیس کل دادگستری استان همدان به همراه جمعی از معاونان خود با ۱۱۸ نفر از شهروندان دیدار و به صورت مستقیم در جریان مسائل، مشکلات و درخواستهای آنان قرار گرفت.
در این دیدار که در سالن شهید قدوسی دادگستری استان همدان برگزار شد، شهروندان به صورت چهرهبهچهره مسائل و درخواستهای خود را با بهروز محمدیمهر، رئیس کل دادگستری استان همدان و معاونان وی مطرح کردند.
رئیس کل دادگستری استان همدان پس از استماع درخواستهای مراجعان، ضمن بررسی موضوعات مطرحشده، دستورات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات برای رسیدگی، پیگیری و رفع موانع موجود صادر کرد.
برنامه دوشنبههای مردمی با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به مسئولان قضایی، تکریم ارباب رجوع، بررسی مستقیم مسائل و مشکلات مردم و تسریع در فرآیند پیگیری درخواستهای قضایی برگزار میشود.
در این برنامه، شهروندان بدون واسطه مسائل خود را با مسئولان قضایی مطرح کرده و درخواستهای آنان حسب مورد برای بررسی و اقدام قانونی به واحدهای مربوط ارجاع میشود.
وقتی مردم بیواسطه حرف میزنند؛ دادستان همدان و معاونین پای صحبت مراجعهکننده نشستند
همچنین در راستای تکریم اربابرجوع، تسهیل دسترسی مردم به مسئولان قضایی و تقویت ارتباط مستقیم با شهروندان، ملاقات مردمی دادستان محترم همدان به همراه معاونین وی برگزار شد.
در این برنامه، ۸۵ نفر از مراجعان فرصت یافتند تا به صورت چهرهبهچهره و بدون واسطه، درخواستها، مسائل، دغدغهها و مشکلات خود را با دادستان همدان و معاونین وی مطرح کنند.
در جریان این ملاقات، هر یک از مراجعان ضمن بیان موضوع و ارائه توضیحات و مستندات مربوط، مسائل خود را مطرح کردند و دادستان نیز با دقت به صحبتهای مراجعان گوش فرا داده و موضوعات مطرحشده را بررسی کرد.
گفتنی است؛ ملاقاتهای مردمی، فرصتی ارزشمند برای شنیدن مستقیم صدای مردم و آگاهی از مسائل و دغدغههای آنان است؛ فرصتی که در کنار تسهیل ارتباط شهروندان با مسئولان قضایی، میتواند به شناسایی دقیقتر مشکلات و پیگیری درخواستها در چارچوب قانون کمک کند.
حضور مستقیم مسئولان قضایی در میان مردم و اختصاص زمان برای شنیدن درخواستهای آنان، جلوهای از رویکرد پاسخگویی و مردممحوری دستگاه قضایی و گامی در مسیر ارتقای کیفیت خدمترسانی و تکریم مراجعان به شمار میرود.
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