برخورد قاطع با مجرمان در دستور کار دستگاه قضائی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه و جمعی از مدیران ارشد انتظامی، اظهار کرد: خدمت به مردم شریف کرمانشاه که همواره در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب پیشگام بوده‌اند، توفیق بزرگی است و از این بابت خرسندم.

وی افزود: از نخستین روز آغاز مسئولیت در دستگاه قضائی استان، خدمت صادقانه و شبانه‌روزی به مردم و گشودن گره از مشکلات آنان را سرلوحه کار خود قرار داده‌ام و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد، چرا که مردم کرمانشاه شایسته بهترین خدمات هستند.

محاکم قضائی باید پناهگاه مظلومان و محل ترس مجرمان باشد

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه احقاق حقوق مظلومان و دادخواهان با جدیت دنبال خواهد شد، تصریح کرد: برخورد قاطعانه با مجرمان و افرادی که نظم و امنیت عمومی را مختل می‌کنند نیز از اولویت‌های دستگاه قضائی استان است.

امیرخانی گفت: محاکم قضائی باید ملجأ امید و آرامش مردم و در مقابل، محلی برای ترس و هراس افراد مجرم باشد و دادخواهی کسانی که مورد ظلم قرار گرفته‌اند نیز باید به صورت عادلانه و دقیق مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مأموران انتظامی، افزود: پلیس امروز مظهر اقتدار و امنیت کشور است و همگان شاهد حضور شبانه‌روزی این نیروی مخلص و فداکار در میدان خدمت به مردم هستند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه امنیت جامعه بدون حضور پلیس معنا ندارد، خاطرنشان کرد: حضور مؤثر و مستمر مأموران انتظامی در صحنه‌های مختلف و اشراف اطلاعاتی آنان، زمینه کشف سریع‌تر جرائم و دستگیری مجرمان و در نهایت ارتقای امنیت و آرامش شهروندان را فراهم کرده است.

حمایت دستگاه قضائی از برنامه‌های انتظامی برای ارتقای امنیت

امیرخانی همچنین از سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، به عنوان یکی از چهره‌های ملی استان و فرمانده‌ای خوشنام و خوشفکر در مجموعه انتظامی کشور یاد کرد و گفت: طرح‌ها و برنامه‌های اجرا شده توسط وی موجب رشد و ارتقای محسوس سطح امنیت در کرمانشاه شده و دستگاه قضائی نیز با تمام توان از این برنامه‌ها حمایت خواهد کرد.

وی بر ضرورت اتحاد، انسجام و همدلی میان دستگاه‌های مختلف و اقشار جامعه تأکید کرد و افزود: همین همدلی و یکصدایی می‌تواند کشور را در مسیر موفقیت و پیشرفت قرار دهد و موجب ناکامی دشمنان شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با سختی و تلاش فراوان به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل شده است، اظهار کرد: باید قدر این نظام را بدانیم و برای افزایش اقتدار و صلابت کشور، تلاش خود را مضاعف کنیم.

وی در پایان ضمن قدردانی مجدد از تلاش‌های فرمانده انتظامی استان و مجموعه مدیران و کارکنان انتظامی در راستای برقراری امنیت و آرامش، تأکید کرد: دستگاه قضائی هر زمان که لازم باشد، حمایت‌های قانونی لازم را از مجموعه پلیس به عمل خواهد آورد و در کنار نیروی انتظامی خواهد ایستاد.