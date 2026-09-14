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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

بخشدار ویژه خارگ: پرداخت حقوق کارگران اولویت شرکت‌های پیمانکار باشد

بخشدار ویژه خارگ: پرداخت حقوق کارگران اولویت شرکت‌های پیمانکار باشد

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا باید در اولویت تمامی شرکت‌های پیمانکاری فعال در جزیره قرار گیرد و مطالبات کارگران در این زمینه با جدیت پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر دوشنبه در سومین نشست کمیسیون کارگری این جزیره با اشاره به اهمیت رسیدگی به مسائل و مطالبات جامعه کارگری اظهار کرد: کارگران و کارکنان شرکت‌های پیمانکاری نقش مهمی در استمرار فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی جزیره دارند و رسیدگی به مطالبات و مسائل معیشتی آنان باید مورد توجه جدی کارفرمایان و پیمانکاران قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم پایبندی شرکت‌های پیمانکاری به تعهدات خود افزود: پرداخت حقوق و مزایای کارگران نباید با تأخیر مواجه شود و تمامی شرکت‌ها باید این موضوع را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی فعالیت خود در نظر بگیرند.

بخشدار ویژه خارگ با بیان اینکه تأخیر در پرداخت حقوق می‌تواند مشکلات معیشتی و اقتصادی برای خانواده‌های کارگری ایجاد کند، تصریح کرد: انتظار می‌رود شرکت‌های پیمانکاری با برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت منابع مالی، زمینه پرداخت منظم و به‌موقع حقوق و مزایای کارکنان خود را فراهم کنند.

حسین‌پور ادامه داد: موضوع پرداخت حقوق و مزایا به کارگران و کارکنان شرکت‌های پیمانکاری به‌صورت جدی از سوی بخشداری ویژه خارگ پیگیری می‌شود و رسیدگی به مطالبات کارگری از جمله موضوعاتی است که در جلسات کمیسیون کارگری مورد توجه قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات کمیسیون کارگری فرصتی برای بررسی مسائل و مشکلات کارگران، پیگیری مطالبات آنان و ایجاد هماهنگی میان مجموعه‌های مرتبط است تا مشکلات موجود در این حوزه با جدیت دنبال شود.

بخشدار ویژه خارگ در پایان بر ضرورت توجه مستمر شرکت‌های پیمانکاری به حقوق قانونی و معیشتی کارگران تأکید کرد و خواستار اهتمام جدی تمامی مجموعه‌های فعال در جزیره برای انجام به‌موقع تعهدات خود در قبال کارکنان شد.

کد مطلب 6947224

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