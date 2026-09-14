به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر دوشنبه در سومین نشست کمیسیون کارگری این جزیره با اشاره به اهمیت رسیدگی به مسائل و مطالبات جامعه کارگری اظهار کرد: کارگران و کارکنان شرکت‌های پیمانکاری نقش مهمی در استمرار فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی جزیره دارند و رسیدگی به مطالبات و مسائل معیشتی آنان باید مورد توجه جدی کارفرمایان و پیمانکاران قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم پایبندی شرکت‌های پیمانکاری به تعهدات خود افزود: پرداخت حقوق و مزایای کارگران نباید با تأخیر مواجه شود و تمامی شرکت‌ها باید این موضوع را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی فعالیت خود در نظر بگیرند.

بخشدار ویژه خارگ با بیان اینکه تأخیر در پرداخت حقوق می‌تواند مشکلات معیشتی و اقتصادی برای خانواده‌های کارگری ایجاد کند، تصریح کرد: انتظار می‌رود شرکت‌های پیمانکاری با برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت منابع مالی، زمینه پرداخت منظم و به‌موقع حقوق و مزایای کارکنان خود را فراهم کنند.

حسین‌پور ادامه داد: موضوع پرداخت حقوق و مزایا به کارگران و کارکنان شرکت‌های پیمانکاری به‌صورت جدی از سوی بخشداری ویژه خارگ پیگیری می‌شود و رسیدگی به مطالبات کارگری از جمله موضوعاتی است که در جلسات کمیسیون کارگری مورد توجه قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات کمیسیون کارگری فرصتی برای بررسی مسائل و مشکلات کارگران، پیگیری مطالبات آنان و ایجاد هماهنگی میان مجموعه‌های مرتبط است تا مشکلات موجود در این حوزه با جدیت دنبال شود.

بخشدار ویژه خارگ در پایان بر ضرورت توجه مستمر شرکت‌های پیمانکاری به حقوق قانونی و معیشتی کارگران تأکید کرد و خواستار اهتمام جدی تمامی مجموعه‌های فعال در جزیره برای انجام به‌موقع تعهدات خود در قبال کارکنان شد.