نگهدار حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رعایت حقوق کارگران جزو بدیهیترین الزامات قانونی و اخلاقی است و هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات آنان میتواند مشکلات جدی معیشتی و روانی برای خانوادههای کارگری ایجاد کند.
وی با اشاره به تشکیل مستمر جلسات کمیسیون کارگری در خارگ افزود: کمیسیون کارگری خارگ بهصورت مستمر پیگیر مسائل و مشکلات کارگران خواهد بود و تلاش میکند ضمن تعامل با دستگاههای اجرایی و شرکتهای فعال در جزیره، موانع موجود در مسیر پرداخت مطالبات بهموقع را برطرف کند.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: انتظار میرود شرکتهای پیمانکاری با برنامهریزی و مدیریت دقیق منابع، نسبت به ساماندهی وضعیت پرداختها اقدام کرده و از ایجاد هرگونه تنش در حوزه کارگری جلوگیری کنند.
نظر شما