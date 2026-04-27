۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

بخشدار ویژه خارگ: پرداخت حقوق کارگران در اولویت شرکت‌های پیمانکار باشد

خارگ – بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر لزوم توجه جدی شرکت‌های پیمانکاری به مسائل معیشتی، گفت: با توجه به شرایط موجود، پرداخت به‌موقع حقوق کارگران باید در اولویت شرکت‌های پیمانکاری قرار گیرد.

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رعایت حقوق کارگران جزو بدیهی‌ترین الزامات قانونی و اخلاقی است و هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات آنان می‌تواند مشکلات جدی معیشتی و روانی برای خانواده‌های کارگری ایجاد کند.

وی با اشاره به تشکیل مستمر جلسات کمیسیون کارگری در خارگ افزود: کمیسیون کارگری خارگ به‌صورت مستمر پیگیر مسائل و مشکلات کارگران خواهد بود و تلاش می‌کند ضمن تعامل با دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های فعال در جزیره، موانع موجود در مسیر پرداخت مطالبات به‌موقع را برطرف کند.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: انتظار می‌رود شرکت‌های پیمانکاری با برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق منابع، نسبت به ساماندهی وضعیت پرداخت‌ها اقدام کرده و از ایجاد هرگونه تنش در حوزه کارگری جلوگیری کنند.

کد مطلب 6812811

